Fenomen straniu! Ce a pățit Petrică Mâțu Stoian când a atins-o pe Steliana Sima în urmă cu doar câteva zile

Petrică Mâțu Stoian era înconjurat de oameni dragi sufletului său, iar printre care și Steliana Sima, colegă de scenă, dar și prietenă a acestuia. Cu doar câteva zile în urmă cei doi au participat la o filmare, acolo unde avea să se petreacă un fenomen straniu, pe care Steliana Sima l-a povestit în această seară.

Nimic nu este întâmplător în această lume, la fel cum nicio o întrebare nu rămâne fără răspuns. Steliana Sima a trecut prin clipe grele atunci când a aflat că Petrică Mâțu Stoian a murit. Cu durere în glas, artista și-a adus aminte de ultima întâlnire pe care au avut-o cei doi. Acum a realizat cu adevărat cât de nocive au fost anti-coagulantele luate în exces de Petrică Mâțu Stoian. În cadrul unei filmări televizate, Steliana Sima a glumit și a răs alături și cu Petrică Mâțu Stoian, însă la un moment artistul a început să sângereze. Iată cum au decurs lucrurile:

”Joi ne-am văzut, de unde să știu că e ultima întâlnire? Ieșise la pensie și voia să colinde lumea, să se ocupe de el, voia să își mănânce liniștit pâinea. Este ultima mea filmare la care particip, mi-a zis joi. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. A zis că vrea să se ocupe și de el… Și chiar a fost ultima lui filmare…

Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată.

Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a mărturisit Steliana Sima la România TV.

Petrică Mâțu Stoian va fi înmormântat în Craiova

CANCAN.RO a aflat în exclusivitate unde va fi înmormântat marele artist. Rudele artistului vor ridica trupul neînsuflețit al cântărețului în decursul zilei de duminică și va fi înmormântat la Craiova, acolo unde locuia.Locul de veci al lui Petrică Mâțu Stoian se află în cimitirul Ungureni din Craiova. Nume mari îl vor conduce pe ultimul drum pe cel care a fost marele Petrică Mâțu Stoian, printre care, poate cel mai important, Ionuț Dolănescu.

