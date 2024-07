Fiica lui Adrian Păunescu este revoltată de români: „Mulți ori iau în râs, ori nu înțeleg”. Dezvăluiri la „Altceva”, cu Adrian Artene

Ana Maria Păunescu, fiica regretatului poet Adrian Păunescu, și-a deschis sufletul în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene. Aceasta a vorbit despre legătura dincolo de moarte pe care o are cu părintele ei, dar și despre moștenirea neprețuită pe care acesta a lăsat-o neamului românesc. Ce ascund, de fapt, versurile ultimei poezii a poetului – scrisă chiar de pe patul de spital.

Invitată specială în podcastul Altceva cu Adrian Artene, Ana Maria Păunescu a vorbit despre grija și iubire tatălui ei față de semeni și a oferit o perspectivă emoționantă asupra carierei marelui poet. De-a lungul carierei sale, Adrian Păunescu a reușit să transmită emoții și empatie prin versurile poeziilor sale.

Ana Maria Păunescu, fiica regretatului poet, a adus în discuție dragostea față de țară, manifestată prin preocupare și grijă față de semeni – dragoste transpusă în versurile poeziilor scrise Adrian Păunescu. Chiar și în ultimele sale clipe în viață, poetul a scris o poezie prin care a reușit să transmită empatie și dragostea nemărginită pentru țară și neam.

„Cred că fiecare vers din poeziile lui arătau empatia. Așa e pentru că până și în ultima poezie scrisă pe patul de spital este empatic. Nu era vorba despre Adrian Păunescu în această poezie, era vorba despre frații mei. Da, despre țara și așa a fost el. Eu sunt revoltată că mai sunt câțiva așa care ori iau în râs, ori nu înțeleg dragostea sa pentru ceilalți și pentru țară și ne învață pe noi ăștia care am stat cât am stat pe lângă el, că eu am stat,” a declarat Ana Maria.