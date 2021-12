Fiica lui Cătălin Măruţă, replică genială pentru tatăl său: ”Cum să spui aşa ceva?!”

Andra și Cătălin Măruță sunt doi părinți extrem de mândri de copiii lor. Cei doi oameni de televiziune le fac toate poftele celor mici, au grijă să primească cea mai bună educație și sunt în permanență în jurul loc.

Recent, micuța Eva i-a dat o replică tatălui său, care l-a lăsat pur și simplu fără cuvinte! Rugată să meargă înainte să îl ajute să își aleagă un costum pe care să-l poarte la o petrecere de Revelion pe care o va prezenta, Eva Măruță i-a explicat tatălui ei unde greșește: David ar fi fost alegerea corectă, pentru că are „gusturi de bărbat”.

Cătălin Măruţă: – Eva, mergem la film?!

Eva: – Da!

Cătălin Măruţă: – Aşa cum am promis, nu?! Dar după mergi cu mine să îmi aleg un sacou pentru că urmează să prezint Revelionul?

Eva: – Cum să spui aşa ceva?! Trebuie să mergi ca băieţii… Deci, David merge cu tine pentru că are gusturi de bărbat. Eu aş merge, de exemplu, cu mama să îşi aleagă o rochie pentru că am gusturi de fete. David să meargă cu tine pentru că are gusturi de bărbaţi.

Cătălin Măruţă: – Adică nu mergi cu mine?!

Eva: – Cum adică?! Cum să zici că o fată are gusturi de băieţi?

Cătălin Măruţă: – Nu, dar o fată poate să îmi spună dacă stă bine sacoul. Prezint noaptea de Revelion…

Eva: – David ştie cu bărbaţii, eu ştiu cu fetele…

Andra și Cătălin Măruță plătesc bani frumoși pentru educația copiilor

Ca orice cuplu mereu ocupat, si soții Măruță au apelata la o bonă. Aceasta este originară din Filipine și s-a alăturat familiei Măruță imediat după venirea pe lumea a lui David. Dacă vă imaginați că pretențiile sunt mici, ei bine, una dintre obligațiile pe care le are filipineza este cea de a comunica în limba engleză cu cei mici. În anul 2014, vedetele i-ar fi plătit în jur de 1.000 de euro pe lună, suma ajungând, acum, aproape de 2.000 de euro.

Cât despre educația micuților, Andra și Cătălin Măruță investesc o mică avere. Începând de la taxele școlare până la rechizite, soții Măruță nu fac rabat la calitate. Dacă taxa de înscriere este de 1.150 de euro, taxele anuale merg de la 8.950 la 12.500 de euro. Plata fiecărui an include asigurarea elevilor, asistență academică, biblioteca digitală.

Sursă foto: Arhiva Cancan