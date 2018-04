Cantaretul de 64 de ani se mandreste cu o fata frumoasa foc, dar si desteapta!

Fiica lui Gheorghe Gheorghiu e superba! Andra are 29 de ani, locuieste in America si toti barbatii intorc capul dupa ea. In plus, tanara ii face concurenta tatalui sau cand vine vorba de cantat. Gheorghe Gheorghiu se pregateste acum sa devina socru mic. In cateva saptamani, fiica sa Andra va pasi in fata altarului.

Fiica lui Gheorghe Gheorghiu e superba!

Andra Gheorghiu este indragostita pana peste cap de Abbos Roohparvar, un american. Cei doi se pregatesc sa faca pasul cel mare si sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta. Cei doi se vor casatori in America, locul unde Andra locuieste de mai bine de 20 de ani.