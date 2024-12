Filmul de Crăciun de pe Netflix care a scandalizat toată planeta. Ce scene conține

Un film de Crăciun de pe Netflix a ajuns să scandalizeze toată planeta. Ce scene conține? Mulți au închis televizorul și au aruncat telecomanda când au văzut ce s-a întâmplat! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Iată despre ce este vorba!

Multe persoane au avut mari așteptări de la acest film de pe Netflix, iar nimeni nu se gândea la așa ceva! Producția include o scenă care i-a dezamăgit pe spectatori. A ajuns să fie descris drept „incestul inutil”. Este important de precizat faptul că a prezentat inițial drept un film de familie.

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre ”Family Switch”. Filmul a fost lansat în luna noiembrie a anului 2023, iar rolurile principale sunt jucate de The Office, Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon și Jennifer Garner din ”The Invention of Lying”. Povestea are la bază o membrii unei familii care ajung în mod inexplicabil să își schimbe corpurile între ei.

Filmul a fost cel mai popular de pe Netflix

În urmă cu un an, filmul a ajuns să fie cel mai popular de pe Netflix în Marea Britanie. Nu este pentru prima oară când un astfel de concept este lansat. Chiar Garner a avut rolul principal în 12 Going on 30, iar Lindsay Loah și Jamie Lee Curtis s-au schimbat ca mamă și fiică în producția Freaky Friday. O scenă care i-a făcut pe mulți să închidă filmul sau să își acopere ochii pentru a nu mai vedea așa ceva a fost cea în care fiica CC, în acel moment în corpul lui Jennifer Garner, se alătură unui grup de prieteni. Unul dintre cei prezenți spune că toate „cuplurile au nevoie de minimul 12 săruturi pe zi pentru a menține o relație”. Din cauza presiunii, CC îi oferă fratelui ei, care era în corpul lui Ed Helms, un sărut pasional, lucru care i-a făcut pe mulți spectatori să fie dezamăgiți și neliniștiți. Ba chiar mai mult, unul dintre ei a ținut să precizeze că „incestul în Family Switch nu a fost necesar”.

„Frate, aceste filme noi de Crăciun de pe Netflix sunt groaznice. Eu și mama mea am început să ne uităm la Family Switch și l-am oprit imediat, pentru că a fost atât de rău…”, a precizat o tânără.

