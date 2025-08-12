Filmul de pe Netflix care rupe topurile! Povestea de răzbunare nu te lasă să iei ochii de la ecran

Un film a dat internetul peste cap și a ajuns rapid în topul celor mai văzute de pe Netflix! O poveste puternică, care te prinde de la prima scenă și te ține cu sufletul la gură, despre o femeie hotărâtă să scoată la lumină adevărul dureros pe care mulți vor să-l ascundă. Și totul se întâmplă într-un mod neașteptat, cu multă emoție, suspans și un strop de umor negru. Iată despre ce este vorba!

Uneori, un film apare pe platformele de streaming și, pur și simplu, toată lumea începe să vorbească despre el. Exact asta se întâmplă acum cu „Promising Young Woman” („Dulce răzbunare”), debutul regizoral al lui Emerald Fennell. Lansată în 2020, producția a urcat direct pe locul 4 în topul Netflix și a reușit să-i facă pe spectatori să rămână lipiți de ecran.

Povestea o are în centru pe Cassie Thmoas, interpretată cu intensitate de Carey Mulligan. La 30 de ani, ea a renunțat la facultatea de medicină după ce cea mai bună prietenă a ei a fost victima unui viol, iar autorul nu a fost pedepsit. Din acel moment, viața ei devine o misiune personală de răzbunare, în care se confruntă pe rând pe cei care au contribuit la nedreptate.

Filmul îmbină cu multă finețe tensiunea unui thriller cu momente de umor negru, rezultând o experiență intensă și imprevizibilă.

Filmul i-a cucerit pe Netflix

„Dulce răzbunare” nu a impresionat doar public, ci și criticii. De asemenea, a avut premiera la Festivalul Sundance și a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original, fiind nominalizat și la alte premii mari, inclusiv BAFTA și Critics Choice Awards. Acum, succesul de pe Netflix arată că poveștile puternice, chiar și atunci când ating subiecte dificile, pot să ajungă la inimile oamenilor.

„La câțiva ani după ce o faptă înfiorătoare i-a distrus prietena cea mai bună, o femeie vrea să se răzbune pe sistemul care tolerează și protejează agresorii”, așa își prezintă Netflix unul dintre cele mai urmărite filme ale momentului, „Promising Young Woman” („Dulce răzbunare”).

