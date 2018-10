Filmul „Touch Me Not”, de Adina Pintilie, nominalizat la premiul European Discovery 2018

Pelicula „Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not”, regizată de Adina Pintilie, a fost nominalizată, alături de alte cinci debuturi în lungmetraj, la European Discovery 2018 – Prix FIPRESCI decernat de Academia de Film Europeană.

Academia de Film Europeană (EFA) a anunțat numele celor șase regizori nominalizați pentru European Discovery 2018 – Prix FIPRESCI, un premiu acordat în fiecare an în cadrul galei EFA.

Nominalizările au fost stabilite de un juriu din care au făcut parte Katriel Schory, din Israel, în calitate de membru în conducerea EFA, și criticii Mihai Chirilov, din România, Azize Tan, din Turcia, Isabelle Danel, din Franța, Robbie Eksiel, din Grecia, și Michael Pattison, din Marea Britanie, ca reprezentanți ai FIPRESCI, Federația Internațională a Criticilor de Film.

Lista nominalizărilor cuprinde „Girl” (coproducție Belgia/ Olanda, în regia lui Lukas Dhont), „One Day/ Egy nap” (din Ungaria, de Zsófia Szilágyi), „Scary Mother/ Sashishi Deda” (Georgia/ Estonia, scris și regizat de Ana Urushadze), „The Guilty/ Den Skyldige” (Danemarca, de Gustav Möller), „Those Who Are Fine/ Dene Wos Guet Geit” (Elveția, de Cyril Schäublin) și „Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not” (România/ Germania/ Republica Cehă/ Bulgaria/ Franța, de Adina Pintilie).

Cei aproximativ 3.500 de membri ai Academiei de Film Europene vor alege câștigătorul.

Cea de-a 31-a ediție a galei EFA va avea loc pe 15 decembrie, la Sevilla, în Spania.

În vârstă de 38 de ani, Adina Pintilie a regizat şapte scurtmetraje şi două mediumetraje. Producţiile „Nu te supăra, dar…” (2007) şi „Oxigen/ Oxygen” (2010) au fost prezentate în peste 50 de festivaluri internaţionale, iar scurtmetrajul coregizat cu George Chiper „Balastiera#186” (2007) a fost selectat la Festivalul de film de la Locarno 2008 şi a câştigat premiul al doilea la Festivalul Internaţional de Film de la Miami şi menţiunea specială a Festivalului de la Trieste, în 2009.

Lungmetrajul „Nu mă atinge-mă” a primit, în luna februarie, la Festivalul de la Berlin, premiul Ursul de Aur și trofeul pentru cel mai bun debut. Filmat între anii 2015 şi 2017, cu o distribuţie mixtă de actori profesionişti (Tomas Lemarquis, Laura Benson) şi persoane reale, „Nu mă atinge-mă” este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei umane.