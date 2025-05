Filmul tragediei în care Manole, un tânăr de 15 ani, a fost ucis de prietenul său. Amândoi lucrau la biserică

Un conflict între doi adolescenți s-a sfârșit dramatic. Manole, un adolescent de 15 ani, a fost omorât de prietenul lui cu doi ani mai mare, elev care se visa preot. Cearta stupidă a pornit de la câteva haine și o bicicletă primite de pomană. Iată care a fost filmul tragediei.

O cicanare spontană între doi adolescenți s-a terminat cum nu se putea mai rău. Manole (15 ani) și Mihai (17 ani), doi prieteni din comuna Golăiești, județul Iași, ar fi început să se certe pe seama unor haine și a unei biciclete primite de pomană. O glumă răutăcioasă făcută pe o rețea de socializare a fost scânteia care a declanșat o nenorocire. Cei doi erau prieteni de mici și lucrau amândoi la biserica din Golăiești. Tânărul de 17 ani era elev la Teologie.

Caz șocant! Profesoară, ucisă în somn de propriul fiu. Motivul halucinat pentru care tânărul a făcut asta

După ce s-au șicanat în mediul online, cearta a continuat când cei doi s-au întâlnit la barul din sat. Agresorul de 17 ani ar fi fost cel care a început să facă tot felul de glume pe seama prietenului său, iar la un moment discuțiile au degenerat.

Potrivit martorilor care au asistat la nenorocire, Adolescentul de 17 ani a fost cel care a început disputa și cel care l-a lovit primul pe Manole.

„Răzvan a început. I-a tras cu pumnul în zona feţei, după s-a dus pe bancă şi i-a mai tras câţiva pumni şi eu m-am aruncat peste Manole să-l apăr, l-am îndepărtat. Am mai stat după de vorbă cu Manole. Nu părea afectat. I-a spus înainte că: „ai să vezi tu cine-s eu!” După ce am aflat că a intrat în moarte cerebrală am avut un mic şoc. Am fost la el să-l văd şi când am fost să-l văd era rece… Nu mi-a venit să cred că cel de pe pat este el”, a spus martorul, pentru observatornews.