Final de joc pentru Culiță Sterp?! Faimosul a fost propus spre eliminare. „Mă bucur că ai mei colegi au empatizat cu situația mea”

Culiță Sterp este la un pas de eliminare din competiția Survivor. Ediția de sâmbătă a show-ului din Dominicană a adus o înfrângere a Faimoșilor, iar cel propus spre eliminare a fost Culiță Sterp.

Faimoșii au pierdut jocul și au fost nevoiți să propună un nou concurent spre eliminare. Astfel, Culiță Sterp a adunat cinci voturi și este cel care intră în cursa de eliminare alături de Sebastian Chitoșcă. După aflarea voturilor, artistul le-a mulțumit colegilor săi și i-a rugat și pe oamenii de acasă să îl ajute să părăsească competiția.

Artistul își dorește ca drumul său la Survivor România să se încheie aici. Culiță Sterp vrea să ajungă cât mai repede acasă, acolo unde partenera sa va naște în scurt timp.

„Mă așteptam și mă bucur că ai mei colegi au empatizat cu situația mea. Sper ca și oamenii de acasă să empatizeze cu mine. Știu că sunt susținut de oamenii de acasă. Le-am simțit susținerea de-a lungul anilor. Mai am puțin, câteva săptămâni să devin tată și eu sunt încă aici. Sper ca toată lumea să empatizeze cu mine”, a spus Culiță Sterp.

Sebastian, propus spre eliminare

Alături de Culiță Sterp în cursa de eliminare se află și Sebastian. Faimosul a primit patru voturi de la colegii săi și riscă să plece acasă. După ce a aflat vestea, Sebastian nu a comentat în niciun fel decizia colegilor, doar a spus că Zanni este cel care merită să câștige competiția.

„Am fost un tip destul de realist și sunt și oricât de bun am fost pe traseu și social, competiția asta merită s-o câștige Zanni. El are toate calitățile, și sportive, și umane, și tot ce vrea el.”, a declarat Sebastian.

