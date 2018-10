Ioan Căldăraș, finul lui Adi Minune, nu mai are liniște! Disputa pe care a început-o, în urmă cu mai bine de un an, cu temutul clan Viscol, este departe de a se fi încheiat. Căldăraș, numit și David, a primit o condamnare de un an și jumătate, dar se consideră nedreptățit. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Nu-l uită însă pe liderul clanului din care a și făcut parte, Iulian Boț. Între cei doi au fost mari contre, deocamdată verbale. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă un video fabulos, în care David reacționează, după ce și-a aflat sentința.

E clar, cale de împăcare nu există. Ioan Căldăraș, zis David Turcu, și Iulian Boț, liderul clanului Viscol, se află la cuțite și nu trece o zi fără să se atace. David, care i-a fost mână dreaptă celebrului lider, s-a „refugiat" în Italia, pentru a estompa scandalul care ajunsese la un pas de război. De acolo, fostul om de încredere al șefului "Viscol" a trimis "săgeți". (CITEȘTE ȘI: MĂRTURII ŞOCANTE ÎN EXCLUSIVITATE. FINUL LUI ADI MINUNE ÎL DENUNŢĂ PE TEMUTUL INTERLOP "VISCOL")

Și a fost atent și la procurori, care ar fi intrat tare pe fir. Iar, zilele acestea, judecătorii au dat sentințele. Ioan Căldăraș a aflat și el că este condamnat. La un an și șase luni de închisoare. Din Italia, acesta a trimis un mesaj, într-un clip, care-l vizează pe temutul Iulian Boț.

„Eu mă predau, sunt puternic”

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă filmulețul uluitor. Cel numit David Turcu spune că nu-i este teamă de pușcărie și că va executa pedeapsa pe care a primit-o.

”Uite, am luat un an și șase luni de pușcărie, dar nu-i problemă. O să mă întorc de acolo și mai vorbim, în libertate. În România vorbim. Eu mă predau, sunt puternic. Pentru mine, pușcăria e o plăcere, cazare gratis, mâncare gratis, căldură gratis”, este mesajul ironic al lui Ioan Căldăraș. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A RĂZBUNAT INTERLOPUL DUPĂ CE A FOST DENUNŢAT. FINUL LUI ADI MINUNE, TERORIZAT CU SĂBII ŞI TOPOARE DE MAFIOTUL VISCOL)

Controverse de proporții cu clanul ”Viscol”

Timişoara, Lugojul şi zonele adiacente au fost ani la rând la mâna clanurilor țigănești, iar printre liderii lor se afla şi temutul ”Viscol”, pe numele său real Iulian Boţ. Interlopii ar fi fost protejaţi de fosta conducere a Inspectoratului Judeţean de Poliţie, iar poliţiştii ”s-au dus la fund” o dată cu ei. Procurorii au avut de-a face cu o serie de denunţuri. Iar personajul principal ar fi fost chiar mâna dreaptă a lui Boț, Ioan Căldăraș, care a rupt tăcerea.

Declinul clanului Viscol a început în luna februarie a anului trecut, când au fost arestaţi doi comisari-şefi, fostul şef al IPJ Timiş, Sorin Muntean, respectiv şeful interimar al Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Dumitru Pavel, arăta evz.ro. (CITEȘTE: CUM S-A RĂZBUNAT INTERLOPUL DUPĂ CE A FOST DENUNŢAT. FINUL LUI ADI MINUNE, TERORIZAT CU SĂBII ŞI TOPOARE DE MAFIOTUL VISCOL)

Odată cu ei au fost reţinuţi liderul romilor din Lugoj, Iulian Boţ, zis ”Viscol”, şi un avocat din cadrul Baroului Timiş, Marin Bîlc, toţi fiind acuzaţi de activităţi de crimă organizată. De numele lui Viscol sunt legate afaceri imobiliare controversate în oraş, clanul însuşindu-şi multe clădiri istorice, printre care şi fostul Cinematograf ”Capitol”.

A plecat în Italia, amenințat de ”Viscol”!

Căldăraş Ioan, zis "David" a făcut dezvăluiri în detaliu pentru CANCAN.RO, după ce ar fi primit ameninţări cu moartea de la membrii clanului "Viscol". Pi…tule, nu scapi de noi nici tu, nici tatăl tău, bucură-te cât mai e în viaţă, ştii că l-a pus socrul meu Viscol la răcoare, i-a dat lecţie şi mai urmează, l-a făcut cu cap, i-a pus grenadă şi pistol şi fraierul s-a dus la locul lui şi urmează iar". Acesta ar fi mesajul primit de "David" de la Martin Boţ, ginerele lui Viscol, şi care l-a determinat să rupă tăcerea!

Ioan Căldăraș a plecat în Italia alături de soție și de cei trei copii, două fete, una botezată chiar de Adi Minune, şi un băiat. De asemenea, tot acolo au ajuns și părinţii lui, pentru a-i feri de răzbunarea lui Boţ, zis Viscol.

“M-am retras din banda lui organizată după ce am văzut cum l-a împușcat pe Mihai Ioan, zis Ionel, în ambele picioare, pe strada Mărășești. Eram de față când s-a întâmplat acel incident nefericit. M-am retras și au început amenințările. Am părăsit România de frica acestui clan mafiot”, declara Căldăraș. (CITEȘTE ȘI: AM INTRAT ÎN POSESIA UNOR ÎNREGISTRĂRI-BOMBĂ! CUMĂTRUL LUI ADI MINUNE RUPE TĂCEREA DESPRE MAFIOTUL VISCOL: ”O SĂ TE OMOR ŞI…”)

“Fac acest anunț pentru că la noi, la Lugoj, nu se iau măsuri. Este vorba de Boț Iulian, zis Viscol, care a influențat toată poliția din Banat. L-a împușcat pe Ioan în ambele picioare și este pus în stare de libertate. Unde este legea? Acest clan mafiot se ocupă cu cămătăria și dare de mită. Chiar a fost arestat. Am fost mâna lui dreaptă. Am început să fiu amenințat cu moartea din partea lui și a familiei sale.

Mă amenință tot timpul, îmi spune că mă omoară dacă nu îmi retrag plângerile. Mi-a transmis că mă împușcă la fel cum a făcut și cu Mihai Ioan, în ambele picioare. Mi-a spus că va face un mandat de 30 de zile, după care va fi eliberat. Nu mai am liniște din cauza acestui clan mafiot. Mi-a trimis niște mesaje prin care mi-a spus că voi fi ucis. Au ajuns țiganii să ne conducă? Au venit peste mine în Italia și m-au amenințat că mă omoară!”, a mai mărturisit Căldăraș, în urmă cu câteva luni.

