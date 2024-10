Firicel din Las Fierbinți a încălcat din nou legea! Verdictul dur primit din partea magistraților

În vara acestui an, personajul „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” a comis, din nou, o infracțiune în trafic și a fost sancționat de către autorități. Considerând că a fost tratat nedrept, actorul a decis să inițieze un proces împotriva Poliției Rutiere Teleorman. Această întâmplare vine după ce, cu doi ani în urmă, Toma Cuzin a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a fost prins conducând fără permis și sub influența substanțelor interzise.

În luna iunie a acestui an, actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a încălcat din nou legea. A fost oprit în trafic și sancționat, dar a considerat că nu a greșit cu nimic. Prin urmare, acesta a intentat un proces împotriva Poliției Rutiere Teleorman, susținând că a fost sancționat în mod ilegal de către agenți.

„Firicel” are probleme cu legea

Săptămâna trecută, judecătorii au examinat dovezile video și documentele prezentate de polițiști în cadrul procesului și au concluzionat că aceștia au acționat corect. Nu s-a constatat nicio nedreptate față de actor, astfel că Toma Cuzin va trebui să plătească pentru faptele sale.

”Respinge ca nefondată plângerea contravenţională. Menţine procesul-verbal atacat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Alexandria”, este hotărârea instanței.

Sentința poate fi contestată prin apel în termen de 30 de zile.

Actorul nu se află la prima abatere

În noiembrie 2022, judecătorii l-au condamnat pe „Firicel” din „Las Fierbinți” la un an de închisoare, însă au suspendat executarea pedepsei pentru o perioadă de supraveghere de doi ani. Actorul a fost prins de oamenii legii în timp ce conducea, deși avea permisul de conducere suspendat, dar și sub influența substanțelor interzise.

„ Stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul TOMA CUZIN a infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere (fapta din data de 30.05.2018). (…) Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 20.11.2018). Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. Amână aplicarea pedepsei rezultante de 1 an închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța în noiembrie 2022.

Această hotărâre a rămasă definitivă, deoarece nu a fost atacată nici de actor, nici de procurori.

