Fiul celebrului primar, condamnat la închisoare pentru deținere de droguri!

Băiatul fostului edil Cristian Poteraş a fost condamnat la patru luni de închisoare pentru deținere de substanțe stupefiante de mare risc în scopul consumului propriu.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare din proces. Tânărul de 28 de ani a fost prins cu 1, 57 de grame de cocaină asupra sa.

În urmă cu câteva zile, magistrații de la Tribunalul Ilfov l-au condamnat pe Denis Poteraș la o pedeapsă de patru luni de închisoare cu suspendare. Din câte se pare, băiatul fostului primar și-a recunoscut faptele, iar condamnarea a venit pe fondul unui acord de recunoaștere a vinovăției. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Denis Poteraș, patru luni de închisoare cu suspendare

Mai mult decât atât, pe lângă cele patru luni de închisoare cu suspendare, Denis Poteraș s-a ales și cu o durată de supraveghere de doi ani, interval în care fiul fostului primar are o serie de obligaţii. Denis Ioan Poteraş trebuie ca, pe durata termenului de supraveghere, să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.

”Tip solutie: Condamnare cu acord de recunoaştere. Soluția pe scurt: În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei din data de 14.01.2019, încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti cu inculpatul Poteraş Denis Ioan. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen. cu aplic art. 480 alin. 4 C.pr.pen, condamnă pe inculpatul Poteraş Denis Ioan, la pedeapsa de 4 luni înschisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propiu, prev. de art. 4 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

În baza art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. raportat la art. 68 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului Poteraş Denis Ioan pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b C. pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art. 91 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. a C.pen., impune inculpatului Poteraş Denis Ioan, pe durata termenului de supraveghere, să urmeze un un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.

Muncă în folosul comunității la… ADP sau DGASPC, în Sectorul 6

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., inculpatul Poteraş Denis Ioan va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti, la alegerea consilierului de probaţiune. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen., pedeapsa complementară aplicată inculpatului se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, iar pedeapsa accesorie se va executa doar în cazul revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei principale.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, respectiv revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art. 94 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c – e se comunică Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 rap. la art. 112 lit. f C.pen. şi art. 17 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială în vederea distrugerii, cu păstrarea de contraprobe, a cantităţii de 1,57 grame cocaină depusă la I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O. conform dovezii seria H nr. 0279499 din data de 23.11.2018. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică”, se arată în decizia judecătorilor de la Tribunalul Ilfov.

Cristian Poteraș, probleme mari cu legea

Cristian Poteraș nu este nici el străin de problemele cu legea. Procurorii DNA l-au trimis în judecată, anul trecut, pe fostul primar al Sectorului 6, pentru luare de mită. Poteraș senior este acuzat că ar fi primit de la o societate comercială 250.000 de euro pentru a emite autorizaţii necesare unui proiect imobiliar. Poteraş ar fi cerut şi 15% din contravaloarea unor plăţi.

„În perioada 2006 – 2007, inculpatul Poteraş Constantin Cristian, în calitate de primar al sectorului 6 Bucureşti, a pretins de la reprezentanţii unei societăţi comerciale înregistrate într-o ţară UE suma de 1.000.000 de euro, primind de la aceştia, la data de 31 iulie 2007, suma de 250.000 euro. Banii respectivi au fost pretinşi şi primiţi în schimbul exercitării atribuţiilor de serviciu referitoare la emiterea autorizaţiilor necesare pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar (autorizaţii de demolare, certificat de urbanism şi autorizaţii de construire)”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Cristian Poteraş a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, în două cauze penale, pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate acestora. Într-unul dintre dosare, a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare.

(CITEȘTE ȘI: CFR-UL A CERUT JUDECĂTORILOR SĂ EXECUTE LOCUL DE VECI AL UNEI PENSIONARE!)

