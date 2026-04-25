Fiul controversatului milionar a încercat să țină totul ascuns. Noi detalii în cazul jafului care a zguduit România

De: Keva Iosif 25/04/2026 | 22:30
CANCAN.RO a aflat identitatea victimei și deznodământul unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri din România! Acțiunea s-a întâmplat în vara lui 2023, atunci când un superb Roll-Royce alb a fost oprit pe DN7 sub pretextul unei întâlniri de afaceri, în timp ce un grup de indivizi cu cagule pe față care aveau mână batoane telescopice și cuțite, le-au folosit ca să-i distrugă limuzina. Scopul a fost clar și dus la bun sfârșit: sustragerea sumei de 30.000 de euro pe care șoferul o avea în mașină. Cine era șoferul? Nimeni altul decât unul dintre fii interlopului Dan Finuțu’! 

Așadar, Miklea Stan zis Finuțu, căci despre el vorbim, nu este un nume oarecare, ci moștenitorul unui personaj care a făcut istorie în lumea interlopă: Dan Finuțu, milionarul controversat care și-a găsit sfârșitul tragic într-un accident rutier, în 2012, alături de soția sa.

Dar adevărata legendă a început la Buzescu, unde Finuțu senior și-a ridicat un palat ca un simbol al revanșei: o copie fidelă a Judecătoriei din Caracal! Doar că, în loc de „Judecătorie”, pe fațadă tronează sfidător „Dan Finuțu – 2003”. Singura instanță care, spunea el, a avut ”curajul” să-l condamne.

Revenind la jaful din 2023, care a ținut prima pagină a ziarelor, un detaliu-cheie a rămas, până acum, în umbră: identitatea victimei.

CANCAN.RO a aflat că la volanul Rolls-Royce-ului atacat de mascați se afla chiar Miklea, fiul lui Dan Finuțu. Episod pe care a încercat și el să îl țină ascuns pentru a nu-l face ”vulnerabil” în lumea interlopă.

”În noaptea de 16/17.08.2023, în jurul orei 01:15, în proximitatea reprezentanței DAF #### de pe DN 7, inculpatul Jahn Maricel a abordat pe persoana vătămată Stan Ilie Miklea, care se afla la volanul unui autoturism marca Rolls Royce, culoare alb, staționat, după care, în baza unei înțelegeri prealabile, alți trei autori, purtând cagule și alt autor neidentificat până în prezent), au amenințat-o pe persoana vătămată Stan Ilie Miklea cu săvârșirea de acte de violență, întrebuințând bastoane telescopice și obiecte contondente și au tăiat trei anvelope ale autoturismului persoanei vătămate, timp în care inculpatul Jahn Maricel a sustras din acest autoturism o borsetă de tip plic în care se afla suma de 30.000 euro”.

O presupusă întâlnire de business transformată într-un coșmar

Miklea Finuțu’ le-a povestit judecătorilor că, înainte de a fi jefuit, a fost sunat de către unul dintre autorii jafului, sub pretextul reluării unor legături de afaceri, care a invocat o strânsă prietenie cu defunctul său tată, renumitul Dan Finuțu’.

”A fost sunat de o persoană necunoscută ce s-a recomandat a fi ###### ###### şi care ar deţine o firmă de transport. Această persoană a susţinut că ar fi avut în trecut relaţii contractuale cu tatăl persoanei vătămate prin firma pe care persoana vătămată a moştenit-o în urma decesului tatălui său, acum 10 ani, şi că doreşte reluarea acestor relaţii. ######## care s-a recomandat ca fiind ###### ###### şi care a sunat pe persoana vătămată Stan Ilie Miklea a folosit numărul de telefon ##########. După refuzurile iniţiale, persoana vătămată a fost de acord să se întâlnească cu presupusul ###### ###### în proximitatea municipiului ####, întrucât avea de efectuat o deplasare către ######. Din cauza condiţiilor meteo, persoana vătămată a reuşit să ajungă în jurul orei 01:15 noaptea. Atunci când s-au întâlnit, la faţa locului au apărut trei alte persoane mascate care au săvârşit infracţiunea de tâlhărie”.

În câteva minute, scena a degenerat: anvelopele limuzinei au fost tăiate pentru a bloca deplasarea, iar sub amenințări și violențe, din mașină a fost sustrasă o borsetă în care se aflau 30.000 de euro cash.

În motivare, judecătorii au arătat că fapta nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei acțiuni organizate, desfășurate pe timp de noapte, într-o zonă izolată, cu scop clar de sustragere a banilor și intimidare a victimei.

La doar câteva ore după atac, doi dintre inculpați au fost surprinși de camerele de supraveghere într-un hotel din Timișoara, unde s-au cazat în jurul orei 03:00 dimineața și au plecat la scurt timp după ora 08:00. Identificarea lor s-a făcut inclusiv după tatuaje.

Atacatorii au fost prinși la aproximativ patru luni după fapta comisă în noaptea de 16/17 august 2023, iar abia acum Judecătoria Arad a pronunțat sentința definitivă pe fond.

În total, au fost trei bărbați reținuți, judecați pentru tâlhărie calificată, condamnați astfel: 8 ani de închisoare pentru primul inculpat, considerat principalul implicat, 7 ani de detenție pentru al doilea, și 6 ani de închisoare pentru al treilea.

Judecătorii au stabilit și latura civilă a cazului: toți trei trebuie să-i plătească lui Miklea 25.000 de euro daune materiale, peste 8.800 de lei reprezentând contravaloarea anvelopelor distruse, precum și 5.000 de euro daune morale, la care se adaugă cheltuieli judiciare.

