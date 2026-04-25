Ce a descoperit un student român în „catacombele” de sub un spital din Roma: „Sunt kilometri întregi”

Un student român la Medicină a devenit viral pe rețelele sociale după ce a filmat ceea ce pare un adevărat „oraș subteran” ascuns sub un spital din Roma.

Tânărul, cunoscut pe TikTok drept Tibi, studiază Medicina în Italia și documentează frecvent experiențele sale. De această dată, el a intrat în galeriile subterane ale complexului Policlinico Umberto I, folosite de cadrele medicale pentru a se deplasa mai ușor între secții, unde a descoperit coridoare întinse pe distanțe surprinzătoare.

„În spatele meu am catacombele de sub spitalul din Roma!”, spune el la începutul clipului care a strâns rapid vizualizări.

„Catacombele” de sub un spital din Roma

Deși denumite popular „catacombe”, aceste tuneluri au, de fapt, un rol strict practic. Ele au fost construite încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea complexului medical, pentru a facilita deplasarea rapidă între clădirile spitalului.

Studentul povestește că a fost surprins de dimensiunea rețelei subterane, pe care a descris-o ca fiind extrem de bine organizată. Coridoarele sunt structurate după o hartă clară, iar fiecare secție este conectată prin trasee marcate distinct, inclusiv prin culori, pentru a simplifica orientarea personalului.

„Am rămas absolut șocat să văd câți kilometri de galerii sunt săpați sub pământ. Aceasta este harta și fiecare secție este reprezentantă aici de câte un spital, iar fiecare spital este unit pe sub pământ prin aceste coridoare lungi ca să faciliteze transportul medicilor”, a explicat Tibi.

De ce are spitalul din Roma tuneluri sub el

Un element-cheie al sistemului este poziționarea strategică a secției de imagistică medicală în centrul rețelei, astfel încât medicii din toate pavilioanele să poată ajunge rapid acolo. După câteva minute de mers prin tuneluri, studentul ajunge chiar în această zonă, subliniind eficiența întregului sistem.

Complexul Policlinico Umberto I este unul dintre cele mai mari din Europa, fiind format din zeci de clădiri separate. Tocmai din acest motiv, sistemul subteran este utilizat pentru a optimiza activitatea instituției medicale.

