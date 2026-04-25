UPDATE.Primele concluzii ale legiștilor în cazul fetiței decedate din Constanța: ce a produs decesul copilului

S-au aflat primele indicii despre motivul morții fetiței de un an și nouă luni din județul Constanța care a survenit ieri. Fata care a început să se simtă rău brusc, a fost transportată cu salvarea dar pe drumul spre spital a decedat. În urma cercetărilor medicilor legiști a apărut și prima cauză ce ar fi putut dus la moartea fetiței.

Copilul s-a trezit ieri dimineață cu o stare de rău, iar mama a urcat-o în autoturismul personal, pentru a o transporta din Valul lui Traian către cel mai apropiat cabinet medical din municipiu.

Fetița a decedat în ambulanță

Pe drum, starea copilului s-a deteriorat, astfel că mama a decis să apeleze numărul de urgență 112, solicitând ajutor. Medicii de pe Salvare s-au întâlnit pe drum cu mașina părintelui minorului, și, deoarece situația era deja deosebit de gravă, au început manevrele de resuscitare care au durat mai bine de jumătate de oră. Aceste manevre nu au dat rezultat declarându-se decesul micuței. Reprezentanții IPJ Constanța declarau ieri după petrecerea nefastului incident:

După autopsie apar primele detalii despre motivul decesului

După ce s-a constat decesul au fost alertați și polițiștii de pe raza județului, iar aceștia au sosit la fața locului constatând că fetița a murit în ambulanță. S-a deschis un dosar penal dar și o anchetă pentru stabilirea exactă a cirscumstanțelor morții. Trupul neînsuflețit al micuței a fost dus la morgă unde s-a efectuat autopsia pentru a stabili cauzele decesului.

„Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa. Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat.”

În cursul zilei de azi au apărut și primele detalii. Medicii legiști au găsit în intestinele copilei mai multe bile magnetice. Se pare că acestea erau dintr-o jucărie iar copilul le-a ingerat. Surse din anchetă au declarat că în urma acestei imprudențe fetița a făcut ocluzie intestinală urmată de peritonită. Cu alte cuvinte biluțele magnetice s-au atras una pe cealaltă în interiorul intestinului prinzând între ele și pereții intestinali. Acest fapt a dus la blocajul intestinelor și la infecția ce a cauzat decesul.

Acum polițiștii au schimbat încadrarea dosarului la ucidere din culpă. Inspectorii de la Protecția Copilului fac și ei cercetări.

