Andreea Loga, fosta logodnică a lui Adrian Minune Jr. se pare că și-a găsit alinarea în brațele unui tânăr potent financiar. Bruneta a uitat complet de fiul lui Adrian Minune, alături de care trebuia să pășească în fața altarului. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate cum s-a dat de gol Andreea pe rețelele de socializare. Deși nu a postat fotografii cu actualul iubit, mici frânturi au ieșit la suprafață, sau să le spunem mai degrabă, coincidențe. În plus, am aflat detalii și despre cel care i-a furat inima brunetei. Se pare că tânărul provine dintr-o familie bună și nu stă deloc rău la capitolul finanțe.

Adrian Minune Jr. și Andreea Loga au trăit o poveste de iubire de scurtă durată, dar intensă. Atât de intensă încât fiul lui Adrian Minune era ferm convins că o vrea de soție pe tânără. A cerut-o de soție, iar nunta ar fi trebuit să aibă loc anul acesta, însă socoteala de acasă nu se potrivește de fiecare dată cu cea din târg. După o relație de aproape un an, cei doi și-au spus adio cu surle și trâmbițe. Despărțirea nu a fost nicidecum una amiabilă, au ieșit scântei de ambele părți, mai ales după ce s-a zvonit că Andreea Loga ar fi fost cea care a călcat strâmb.

Bruneta a negat vehement acele speculații, însă a „servit” niște înțepături pe social media, cu direcție clară către cel care trebuia să îi devină soț. După ce apele s-au mai potolit, Minune Jr. s-a afișat rapid cu o altă domnișoară, dar nici fosta nu a pierdut vremea. Acum, bruneta pare că a găsit rețeta fericirii, care poartă și un nume, Nicolas.

Fosta logodnică a lui Adrian Minune Jr. și-a „tras” iubit nou

Andreea Loga și-a refăcut viața după despărțirea de fiul lui Adrian Minune Jr. Acum, se pare că se iubește cu Nicolas, un tânăr despre care am aflat că are 20 de ani, este din Ploiești și stă destul de bine pe „portofel”. Spunem asta deoarece se pare că tatăl lui Nicolas are o firmă în domeniul agriculturii, iar tânărul este cel care administrează un spațiu pentru pescuit. Ce-i drept, fosta logodnică a lui Minune Jr. știe ce vrea de la viață, dar mai ales, unde să „atace”! Deh, pretențiile sunt mari, iar un partener potent financiar este soluția. După ce s-a rupt lanțul de iubire cu fiul manelistului, Andreea Loga a dat lovitura!

Bine, deocamdată nu am văzut cadouri scumpe ori vacanțe prin locuri exotice. Ba dimpotrivă, tânărul a dus-o pe brunetă în…Bulgaria. Iar story-urile postate de cei doi i-au dat de gol, atunci când și-au afișat locația, un oraș de la vecinii noștri. Dacă relația va deveni una serioasă, rămâne de văzut, însă pe la colțuri se spune că tânărul Nicolas este topit după brunetă.

