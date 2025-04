Cum arată Alexia Eram fără pic de machiaj? Noi abia am recunoscut-o, tu ce părere ai?

Alexia Eram este una dintre influencerițe apreciate din România. Cu o mulțime de fani care îi urmăresc fiecare pas în mediul online, fiica Andreei Esca reușește de fiecare dată să atragă atenția cu aparițiile sale. De data aceasta, însă, Alexia a surprins într-un mod complet diferit: a renunțat la machiaj și s-a arătat exact așa cum este ea, naturală, fără filtre. Reacțiile din partea fanilor nu au întârziat să apară.

Deși este mereu aranjată la evenimente sau în aparițiile publice, Alexia Eram nu se teme să își arate fața fără machiaj, semn că are încredere în frumusețea ei naturală. Tânăra, care are o comunitate impresionantă în online, își ține fanii la curent cu tot ceea ce face, iar zilele acestea se află tocmai peste Ocean, într-o scurtă escapadă în New York. Cum a ieșit din casă în metropola americană? Total diferit de cum o vedem în pozele din România.

Cum arată Alexia Eram fără pic de machiaj?

Așa cum spuneam, Alexia Eram a decis să-și facă bagajele și să ia o pauză de la agitația din România. Vedeta se bucură de câteva zile de relaxare în New York, orașul care o inspiră și unde se simte în largul ei. Încă de la primele ore ale dimineții, fiica Andreei Esca și-a început ziua cu un mic dejun în localul său preferat, iar pentru această plimbare matinală a ales un look simplu și natural.

Cu o șapcă trasă bine pe ochi și un hanorac lejer, aproape camufaltă, Alexia a renunțat complet la machiaj, lăsându-și trăsăturile naturale să fie în centrul atenției. Mai mult, s-a filmat și a postat pe Instagram un video, în care a arătat cât de relaxată și lipsită de griji se simte pe străzile din New York, unde nu o recunoaște nimeni. Însă, internauții din România, bineînțeles, nu au trecut cu vederea look-ul ei fără machiaj.

Deși fără produsele de beauty trăsăturile Alexiei Eram par ceva mai șterse, mulți dintre urmăritori i-au apreciat curajul de a se arăta exact așa cum este, naturală fără strop de machiaj. Chiar dacă nu arată ca în fotografiile glamour de pe social media, fiica Andreei Esca a primit numeroase aprecieri pentru look-ul său natural. Însă au existat, evident, și câțiva cârcotași care nu au apreciat naturalețea influenceriței.

Foto: Instagram