Andrei Păunescu, fiul marelui poet Adrian Păunescu, a ajuns protagonistul unei controverse, după ce vecinii îl acuză că a ridicat ilegal o construcție. Pe lângă asta, ei reclamă că li se inundă casele din presupusa neglijență a fiului poetului.

Andrei Păunescu a fost des prin tribunale după moartea tatălui său. Principala problemă fiind moștenirea lăsată de regretatul poet Adrian Păunescu, deloc de neglijat. Bunurile care i-au aparținut, dar și drepturile de autor, au fost estimate de specialiști la aproape patru milioane de euro.

"Împărțirea" a pus probleme pentru că la mijloc a mai apărut o fiică „secretă" a poetului, Andreea, care a revendicat, de asemenea, o parte din avere.

Și iată că problemele nu se opresc aici pentru Andrei. O vecină de-ale lui reclamă public, pe pagina ei de Facebook, faptul că fiul poetului și-ar fi adjudecat terasa unui imobil doar pentru el, când aceasta era, de fapt, destinată tuturor proprietarilor. Mai mult decât atât, femeia susține că, tot din cauza lui, i se inundă locuința, pentru că Păunescu Jr. nu își evacuează apa de pe terasă.

„Apa s-a acumulat într-o baltă și încet-încet a răzbătut la mine în apartament”

”Acum vreo două săptămâni, într-o dimineață ploioasă, m-am trezit că îmi picură apa din tavan, fix prin găurile în care sunt spoturile de iluminat. Întrerupt curent electric, urcat la vecin, sunat la ușă – nimic. Așa că sun la administratorul de bloc, care îmi spune așa.

Proprietarul apartamentului de deasupra mea a fost până nu demult Adrian Păunescu. Fix el, ăla la care vă gândiți, poetul. Care poet avea totuși o sensibilitate și pentru lucruri mai puțin poetice, cum ar fi sfânta proprietate privată. Și nu orice proprietate privată, ci fix aia luată cu japca (ca multe alte proprietăți private). Mai exact, domnul Paunescu s-a gândit ce frumos și ce poetic ar fi să își extindă apartamentul său situat la ultimul etaj pe terasa comună a blocului, că deh, bunurile comune sunt un moft în capitalism, nu? Și s-a extins frumos, îngrădind terasa, iar apoi înălțând ditai coșmelia pe un segment al terasei comune, fără nici un fel de autorizație de construcție, evident. Asociația de proprietari nu a căutat să își revendice proprietatea în instanță, că mna, cum să îl dai în judecată pe Adrian Păunescu, doamne fere.

Acum, că veniră ploile, chiriașul lui Păunescu junior nu a apucat să arunce apa acumulată pe terasa-bun-comun-acum-proprietate-privată, apa s-a acumulat într-o baltă și încet-încet a răzbătut la mine în apartament.

Așa că acum plouă ușor, ca în luna lui marte, la mine în casă 🙂 Dar trecând peste momentul poetic, mă interesează două chestii:

– prima este către cine mă îndrept eu pentru a-i cere despăgubiri sau reparații? Căci terasa de pe care curge apa e, legal, proprietatea blocului, deci nu mă pot îndrepta, în instanță, împotriva lui Păunescu jr.

– cum fac ca terasa să redevină proprietate comună? În afară de a mă duce cu un Kalashnikov acolo și a distruge construcția ilegală, evident”, a scris pe Facebook Victoria Stoiciu, una dintre vecinele lui Andrei Păunescu.

Andrei, beneficiarul principal al moștenirii

Judecătorii au decis că cea mai mare parte din averea lui Adrian Păunescu, estimată la patru milioane de euro, îi revine fiului, Andrei. Urmează pe lista succesiunii soția supraviețuitoare a poetului, Carmen, iar cele două fiice, Ana Maria și Andreea, moștenesc în cote mai mici, dar egale, restul averii. Andreea Păunescu a fost recunoscută ca fiică a poetului, după moartea acestuia.

”Părerea mea este că averea depăşeşte patru milioane de euro, incluzând şi bunurile încă nedeclarate de fraţii mei. Averea încă nu este cuantificată pentru că între timp am mai adus în faţa instanţei contracte de drepturi de autor din care moştenitorii lui Păunescu obţineau aproape 50.000 euro”, a explicat Andreea Păunescu într-un interviu mai vechi.

Iar acuzațiile au continuat. ”Am avut acces la conturile tatălui meu şi ale Ioanei din ziua în care am primit hotărârea prin care se stabileşte calitatea mea de moştenitor şi tot atunci am făcut verificări la bănci. Am constatat că un cont de 40.000 de euro a fost golit şi am aflat că Andrei Păunescu a luat banii cu justificarea că a făcut cheltuieli de înmormântare. Banii au fost luaţi însă la câteva luni de când tatăl meu era deja înmormântat. Pe 22 martie, instanţa a admis cererea mea de a fi verificate şi conturile soţiei supravieţuitoare ”, a mai spus Andreea Păunescu.

