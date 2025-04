Fiul Nadiei Comăneci NU îi calcă pe urme! Fosta campionă a dezvăluit cu ce se ocupă Dylan: „Și-a ales un drum diferit”

Nadia Comăneci nu mai are nevoie de nicio prezentare. Considerată drept una dintre cele mai mari gimnaste din lume și totodată prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, aceasta este în lumina reflectoarelor de multă vreme. Însă, puțin sunt cei care știu că are un fiu, care a ajuns acum la vârsta maturității. Dylan Paul are 18 ani, iar recent Nadia Comăneci a dezvăluit cu ce se ocupă fiul său. Tânărul nu îi calcă pe urme.

Nadia Comăneci este una din marele campioane ale României, însă de mai mulți ani locuiește în SUA, alături de soțul ei Bart Conner și fiul lor Dylan Paul. Deși părinții săi sunt sportivi de performanță, tânărul se pare că nu le calcă pe urme și a ales să se îndrepte către un alt domeniu. Cu ce se ocupă fiul Nadiei Comăneci?

Fiul Nadiei Comăneci NU îi calcă pe urme

Așa cum spuneam, deși are părinți care au făcut performanță în sport, Dylan, fiul Nadiei Comăneci, nu le calcă pe urme acestora. Deși a fost crescut de doi sportivi și i-au fost insuflate multe din „învățămintele din sport” – organizare, disciplină, ambiție și devotament – tânărul a decis să își aleagă un alt drum în viață.

În cadrul unui interviu recent, Nadia Comăneci a vorbit despre fiul său și a dezvăluit cu ce se ocupă acesta. Se pare că deși Dylan a cochetat cu mai multe sporturi a ales să nu facă performanță în domeniu, îndreptându-și pașii spre o altă carieră.

Se pare că Dylan este pasionat să construiască lucruri, să repare, să recondiționeze, iar recent a fost angajat și a lucrat într-un atelier de recondiționat mașini retro.

„Dylan este ambițios și hotărât în tot ceea ce își propune să facă. Cred că a moștenit aceste calități de la amândoi. Când ai doi părinți sportivi de performanță, campioni olimpici, care au aplicat și în viața de zi cu zi învățămintele din sport – organizare, disciplină, ambiție și devotament – nu cred că poți fi altfel. Știu că poate mulți s-ar fi așteptat să urmeze același drum ca noi, dar sunt mândră de el că știe exact ce îi place, ce poate și ce vrea să facă mai departe. Dylan a cochetat cu mai multe sporturi, fie la școală, fie din curiozitate. Iar noi l-am încurajat să încerce orice sport îi place, pentru că știm ce beneficii are sportul în general și că sportul formează caractere puternice, chiar dacă nu îl practici neapărat la nivel de performanță. Acum face sport doar ca hobby și și-a ales un drum academic diferit, pentru că îi place să construiască lucruri, să repare, să recondiționeze. A lucrat, spre exemplu, într-un atelier de recondiționat mașini retro și a fost foarte încântat”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit okmagazine.ro.

Foto: Facebook