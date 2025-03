Cum arată casa de la țară în care a copilărit Nadia Comăneci? Imagini inedite cu Zeița de la Montreal în timp ce mătură curtea

Puțini știu cum arată casa de la curte în care a copilărit Nadia Comăneci! Vă prezentăm imagini inedite cu Zeița de la Montreal, în timp ce mătură curtea! Fosta mare gimnastă a petrecut clipe de vis alături de mama ei.

Departe de aplauzele fanilor, Nadia Comăneci a demonstrat că, pentru mama ei, rămâne aceeași fetiță care a crescut în casa părintească. La doar o zi după ce a sărbătorit de 8 Martie, fosta mare gimnastă a ales să-și petreacă weekendul alături de femeia care i-a dat viață, Ștefania. Ajunsă acasă, nu a fost întâmpinată doar cu îmbrățișări, ci și cu o masă copioasă.

Chiar dacă gimnasta recunoaște că nu este o mare pofticioasă, mama ei nu s-a putut abține și i-a gătit multe bunătăți. Nadia Comăneci a învățat de la ea să gătească, iar preparatele cu care a fost așteptată acasă au fost de-a dreptul delicioase.

„Mama a gătit o mulţime de preparate chiar dacă ştie că eu nu mănânc foarte mult. De fiecare dată, înainte să mă văd cu ea, o rog să nu se agite prea mult pe tema asta, dar nu vrea să mă asculte. Trebuie să vă spun însă că mama găteşte extraordinar de bine. De la ea am învăţat şi eu să gătesc. Şi la capitolul acesta, pot spune am o mamă de nota zece”, a precizat Nadia Comăneci, potrivit orangesport.ro .

Citește și: Nadia Comăneci va avea propriul documentar! Când va fi lansat filmul

Vizita de acasă nu a fost doar despre nostalgie și bucate alese. Spunem asta pentru că Nadia Comăneci s-a apucat serios de treabă. Fosta gimnastă a luat mătura în mână și a curățat curtea de frunze, iar totodată a pus umărul la pregătirea mesei, ocupându-se de salată.

„Da, am pregătit salata, am dat cu mătura în curte, până la urmă, lucruri normale, pe care le fac şi acasă, în America. Plus că acolo am şi responsabilitatea de mamă şi de soţie. Doar că nu am surprins vreodată astfel de momente, pentru că sunt lucruri normale care se întâmplă într-o familie. De astă dată însă m-a filmat fratele meu şi mi s-a părut amuzant cum au ieşit imaginile video, motiv pentru care am decis să vi le ofer. În defintiv, sunt un om care face treburi casnice ca toată lumea”, a adăugat Nadia Comăneci.