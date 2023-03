Flavia Mihășan, din nou în lumina reflectoarelor. Asistenta TV a semnat deja cu Antena 1

După trei ani pe care i-a petrecut departe de televiziune, Flavia Mihășan a luat decizia neașteptată de a reveni pe micile ecrane. Vedeta, care a devenit cunoscută la Antena 1, a semnat deja contractul cu același post de televiziune. Iată în ce emisiune va putea fi urmărită.

Nimeni nu se aștepta ca Flavia, fosta colegă a lui Răzvan și a lui Dani, să mai revină prea curând în televiziune, după ce a susținut clar că tot ceea ce își dorește este să se ocupe de îngrijirea celor doi băieți ai săi. Totuși, lucrurile s-au mai schimbat și, este mai hotărâtă ca niciodată să își reia activitatea în televiziune.

VEZI ȘI: Flavia Mihășan calcă pe urmele mamei sale. Cum și-a îmbrăcat fosta asistentă de televiziune cei doi copii. ”Maică-mea ne îmbrăca mereu la fel”

Flavia Mihășan revine la Antena 1

În anul 2020, Flavia lua decizia de a renunța la rolul său în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, pentru a se putea concentra mai bine asupra familiei sale frumoase. Ulterior, prezentatoarea rubricii Meteo din matinal a fost înlocuită cu Ramona Olaru.

Deși nu se va putea întoarce la postul pe care l-a abandonat în urmă cu 3 ani, Flavia Mihășan va fi din nou colegă de trust cu Răzvan Simion și Dani Oțil, deoarece va prezenta rubrica meteo de la „Super Neatza de Weekend”. Anunțul a fost făcut public ieri, pe pagina de Instagram a vedetei.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa ‘Neatza cu Răzvan și Dani’.

De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-a folosit maxim, pentru că am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.

NU RATA: Bat clopote de nuntă pentru Flavia Mihășan?! Ce spune fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, despre marele eveniment