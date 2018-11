Florin Busuioc, biografia celui mai îndrăgit prezentator meteo. Cine e Busu

Florin Busuioc biografie. Florin Busuioc, prezentatorul rubricii Meteo de la ProTV, a suferit, marți seara, un infarct, chiar pe scena teatrului din Craiova. A fost dus la spital, unde a fost operat pe cord. Acum, Busu este într-o stare mai bună. Cine este Florin Busuioc?

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 la Hunedoara și este un actor român și prezentator al rubricii „Vremea”, din cadrul Știrilor Pro TV. De altfel, în 2010, a fost desemnat de către Societatea Europeană de Meteorologie drept cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa. S-a întâmplat la o gala la Zurich.

Florin Busuioc, prezentatorul rubricii „Vremea” din cadrul Ştirilor Pro TV a mers atunci la Zurich (Elveţia) pentru a intra în posesia premiului pentru cel mai bun prezentator al anului, distincţie oferită de Societatea Europeană de Meteorologie.

Florin Busuioc spunea că meritul acestui premiu este al întregii echipe alături de care lucrează. El a intrat în competiţie la propunerea Societăţii Meteorologice Române. În zilele petrecute la Zurich (15-17 septembrie), prezentatorul Pro Tv a participat, alături de meteorologi şi hidrologi din lumea întreagă, la comunicări ştiinţifice pe diverse teme. „Deşi la început m-am simţit uşor stingher printre atâţia oameni de ştiinţă, m-am simţit onorat că am avut şansa de a fi printre ei. Ce-i drept, construcţia noastră, a oamenilor, ne permite să facem legături foarte rapide între noi, indiferent de subiectul de discuţie, aşa că până la urmă am fost «acceptat» şi integrat fără probleme”, a mărturisit atunci Busu.

Florin Busuioc biografie. A debutat în TV pe 5 decembrie 1996

Florin Busuioc a debutat în televiziune în 5 decembrie 1996 cu emisiunea ”Dăruiești și câștigi” la Pro TV. Astfel, în perioada 17-24 decembrie, Florin Busuioc, gazda emisiunii, a prezentat cazurile unor copii talentați, dar cu posibilități materiale precare, copii cărora alți oameni au decis să le ofere ajutor. A ajuns apoi prezentator al rubricii ”Meteo”, de la Știrile ProTV, rol pe care-l joacă perfect de mai bine de 14 ani.

Florin Busuioc biografie. A jucat în 19 filme

Florin Busuioc a bifat nu mai puțin de 19 filme, în care fie a fost unul dintre personaje, fie a dublat vocea din film, în limba română. 6 gloanțe (2012) – directorul hotelului, Ho Ho Ho 2: O loterie de familie (2012) – narrator, Crăciunul la Castel (2011) – Duce de Belmont. Jocul asasinilor (2011) – Gregor Antonescu, Nașa (2011) – părintele Pafnutie, Martor și acuzator (2010) – Danik, Pasiune și destin (2007) – paznic la închisoare, Niciodată nu e prea târziu (2006) – Mircea Negreanu, Paznic de temut (2005) – conducătorul sătenilor, Sex Traffic (2004) – Davor, Amen. (2002) – Ofițer SS 3, Ciocârlia (2002), Țăcăniții (2002) – Cougar, Dark Asylum (2001) – Agentul FBI, Elita (2001) – Red, Ținutul Dragonului. (Dragonworld)[4] (1994) – paznic #3, Nostradamus (1994), Lumea lui Bobby (1999) – Derek Generic (dublaj română), Robotboy (dublaj romana) sunt filmele în care Busu și-a făcut simțită, mai mult sau mai puțin, prezența.

Florin Busuioc biografie. Nu a ratat niciun spectacol

Busu are însă o serie de spectacole interminabilă, în care joacă, fiind foarte îndrăgit. De multe ori, Busu își anunță câte un spectacol chiar după ce prezintă vremea, la Știrile ProTV. ”Azi am spectacul la Piatra Neamț”, ”Azi am la Craiova”… spune mereu Florin Busuioc. „Nu mi s-a întâmplat niciodată să ratez un spectacol. Iar dacă s-a amânat un spectacol, am fost anunțat din timp de acest lucru. Și da, s-a întâmplat din cauza vremii nefavorabile… Nu simt ca aș fi tăiat din timpul liber pe care l-aș fi folosit în alt fel, adăugând un lucru extraordinar de plăcut, pentru că mă simt bine să fac teatru, mă simt bine să combin televiziunea cu teatrul si o să am destule ore de somn când totul se va săvârși…”, dezvăluia Florin Busuioc.

Florin Busuioc a fost căsătorit cu Marieta (medic) cu care are un băiat, Florin Jr. S-a recăsătorit cu Lili, alături de care are două fetițe, Catinca și Natalia.