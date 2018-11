Florin Busuioc este bine! Există însă o veste proastă: Se retrage din televiziune?!

Florin Busuioc a suferit un stop cardiac, marți seară (6 octombrie), în timpul unui spectacol pe care îl susținea la Filarmonica Oltenia din Craiova. Actorul în vârstă de 56 de ani a fost dus în stare critică la spital, acolo unde medicii l-au operat de urgență și i-au montat un stent. Miercuri (7 octombrie), Busu a fost transferat la București cu ajutorul unui elicopter SMURD.

În momentul de față, starea lui Florin Busuioc este mai bună. Ministerul Sănătăţii a transmis, miercuri, că specialiştii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova au intervenit „corect şi la timp" în cazul lui celebrului prezentator, iar starea sa este stabilă, fiind sub supraveghere la ATI. În continuare, Florin Busuioc va fi nevoit să urmeze un tratament strict și cel mai probabil va lua o pauză din televiziune.

Refacerea după infarct nu e tocmai ușoară. Fumătorii, cum este cazul lui Florin Busuioc, sunt obligați să se lase de fumat. Actorul va fi nevoit să respecte schema de tratament. Medicii îi vor schimba, de asemenea, și regimul alimentar. Florin Busuioc va fi nevoit să aibă mare grijă de sănătatea lui și să se odihnească. El nu va mai putea să aibă un program la fel de încărcat ca până acum. În tot acest timp, Busu s-a împărțit între televiziune și teatru, iar asta s-ar putea să-i fi afectat organismul.

„Infarctul survine când un cheag de sânge astupă unul dintre vasele care irigă inima. Insă punctul de plecare al acelui cheag este ateroscleroza. Toate vasele noastre fac ateroscleroză, adică depunere de colesterol pe pereţii interiori ai vasului de sănge. Procesul de ateroscleroză incepe incă din copilărie. La maturitate, vasele de sănge incep să se ingroaşe mai mult sau mai puţin, in funcţie de anumiţi factori de risc: fumat, obezitate, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, diabet zaharat şi deloc de neglijat factorii genetici. Sub acţiunea altor factori precipitanţi (puseu de hipertensiune arterială, stres puternic, efort fizic intens, expunere la temperaturi extreme, abuz de alcool), peretele vasului incărcat cu ateroscleroză se poate fisura. Şi aşa cum se intămplă cănd te juleşti la genunchi şi faci o coajă, tot astfel la nivelul peretelui respectiv se formează un fel de coajă pentru a opri săngerarea. Plăcuţele sangvine se adună in locul respectiv, iniţial avănd rolul de a repara fisura, dar in timp ele duc la formarea unui cheag care astupă vasul. Astfel apare infarctul.”, a explicat Gabriela Bicescu de la Secţia de Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, pentru jurnal.ro.

Florin Busuioc, înlocuit la Pro Tv

Telespectatorii s-au trezit cu un alt prezentator rubrica meteo din cadrul Știrilor Pro TV ieri dimineață! Și asta pentru că prezentatorii Andreea Marinescu și Mihai Dedu, care le aduc românilor cele mai noi știri din țară, dar și de peste hotare, i-au dat legătura unuia dintre colegii lor atunci când a sosit rubrica știrilor despre vreme și nu lui Florin Busuioc, așa cum se așteptau fanii acestuia. Cei mai mulți încă nu aflaseră despre problema gravă de sănătate pe care a suferit-o noaptea trecută și au început lungi discuții pe Internet.

Cel care a adus veștile despre vreme astăzi la Știrile dimineții de la Pro TV este Daniel Nițoiu. Prezentator al emisiunii “Ninja Warrior România”, alături de Raluca Aprodu şi Costi Mocanu, el i-a ținut locul lui Florin Busuioc, care a suferit noaptea trecută un infact. Colegii alături de care a performat pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova, dar și rudele sale s-au speriat când au aflat că acesta se simte foarte rău. Vă reamintim că, în trecut, Daniel Nițoiu a fost cel care l-a înlocuit și pe Victor Slav când acesta a plecat de la Pro TV.

Ce trebuie să facă Florin Busuioc pentru a se reface complet

După ieșirea din spital, Florin Busuioc va fi nevoit să stea acasă în prima săptămână. Apoi, actorul va avea parte de un program lejer, dar care să îi permită să margă pe jos zilnic, cel puțin o jumătate de oră. Mișcarea este foarte importantă pentru un pacient care a stat mult la pat. După ce o persoană a suferit un infarct miocardic, inima se poate vindeca, în cele mai multe cazuri. Asta dacă pacientul respectă cu strictețe tot ce îi spun medicii. Procesul de vindecare al mușchiului inimii începe imediat după infarct și poate dura aproximativ 8 săptămâni.

Oamenii care au suferit un infarct miocardic dezvoltă o boală coronariană. Din această cauză, aceștia trebuie să-și schimbe radical stilul de viață. Florin Busuioc va fi nevoit să ia medicamente pentru a prevenit alte infarcte.