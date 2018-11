Mărturia cutremurătoare a unui angajat de la Filarmonica Oltenia, unde Florin Busuioc a susținut ultimul spectacol. “Am încercat să-i oferim aer, să-l…”

Florin Busuioc a făcut infarct la scurt timp după reprezentația pe care a susținut-o la Craiova. A fost resuscitat minute bune, după care a fost transportat la spitalul din oraș, unde a fost operat. Ulterior, a fost adus la București, cu un elicopter, și internat la Fundeni.

Imediat după terminarea spectacolului, Florin Busuioc s-ar fi plâns colegilor de scenă că nu are aer și că nu poate respira. Alex Ciucă, recuziter la Filarmonica Oltenia, unde actorul a susținut reprezentația, strângea decorurile în momentul în care a auzit țipetele de ajutor ale celor care se aflau lângă “Busu”.

„Am auzit strigăte de ajutor. În momentul în care a ieșit afară a spus că se simțea rău. După care, când a intrat… A fost o stare de șoc continuu… Am încercat să-i oferim aer, să-l… masajul cardiac pe care i l-a făcut colegul dânsului”, a declarat Marius Ciucă.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr..