Florin Dumitrescu, cu ochii în patru, dar nu la soţie. Juratul de la MasterChef a supravegheat-o atent și… a dat verdictul!

Florin Dumitrescu este un împătimit al sporturilor de iarnă, astfel că an de an el, soția lui Cristina, și fiicele lor își fac câte o vacanță la munte. Însă, pentru a se asigura că totul decurge ca la carte iar vacanțele vor fi de neuitat, juratul Masterchef a fost nevoit să facă mai multe drumuri alături de soția lui. CANCAN.RO l-a surprins pe chef Dumitrescu în timp ce rezolva un lucru important pentru următoarea escapadă. Iată ce planuri are bucătarul!

Nu mai este un secret faptul că lui Florin Dumitrescu îi merge bine de când a schimbat tabăra. Spunem asta pentru că juratul Masterchef și-a cumpărat în urmă cu trei luni un bolid de peste o sută de mii de euro. Este vorba despre un BMW x7 40i xDrive, negru, o maşină impunătoare, pentru care chef-ul de la ProTV şi-a dorit, desigur, numere de înmatriculare personalizate. Și, pentru că abia ce a apucat să facă câteva mii de kilometri cu noua mașină prin Capitală unde l-am și surprins cum o accelera (vezi aici), cheful a decis să o testeze și la munte. Dar, înainte de asta, a făcut o oprire.

Florin Dumitrescu și-a accesorizat noua achiziție

CANCAN.RO l-a surprins pe Florin Dumitrescu în timp ce se afla la volanul noii sale mașini. Juratul de la Pro TV a mers în zona lacului Tei, la un service auto pentru a-și monta câteva bare pe mașină. Nu a mers singur, ci alături de soția lui, Cristina, semn că cei doi sunt nedezlipiți și atunci când sunt nevoiți să rezolve treburile.

Florin Dumitrescu a sosit la timp, a găsit repejor loc de parcare, apoi el și soția lui au așteptat în mașină până le-a venit rândul. Din fericire așteptarea nu a fost prea lungă și după aproximativ un sfert de oră un angajat a sosit la ei.

Cristina a coborât prima din autoturism și a mers undeva într-o sală de așteptare pentru a savura o cafea. Între timp, soțul ei a rămas lângă bolid, în timp ce angajatul de la service-ului auto a sosit cu barele pentru a le monta pe capota mașinii.

Juratul Masterchef e vigilent atunci când vine vorba de autoturismul său

Treaba a mers rapid, iar bucătarul nu s-a dezlipit de noul lui autoturism cât timp angajatul a montat echipamentul. După 15 minute, chef Florin Dumitrescu merge să plătească. Apoi, cu factura în mână și soția în stânga, Florin Dumitrescu se îndreaptă către mașină. Nu am putut trece cu vederea nici vestimentația chefului. Se cunoaște deja faptul că juratul Masterchef este un împătimit al fashionului, așa că a optat pentru o ținută all-black, potrivită pentru temperaturile de afară pe care a combinat-o cu o pereche de încălțări Prada în valore de 1.100 de euro.

