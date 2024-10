Florin Marin, românul care ”vânează” testamentele milionarilor bătrâni, lovește din nou: și-a ”tras” iubit, dar și o nouă…moștenire! ”Mi-a cumpărat vilă cu piscină lângă Arafat!”

Florin Marin a devenit cunoscut după căsătoria cu vicarul englez Philip Clements, un bărbat cu o avere impresionantă, în ciuda diferenței de 50 de ani dintre ei – Florin avea 30, iar preotul 80. După ce a rămas văduv în 2020, românul a moștenit o avere considerabilă și și-a găsit rapid un nou partener, tot bogat, de această dată de 52 de ani. Relația lor a progresat rapid, iar în doar trei luni, Florin l-a convins să-l treacă în testament. Ca bonus, a primit și o vilă cu piscină într-un cartier de lux, aproape de Raed Arafat, care l-ar fi ajutat într-un moment de criză.

Florin Marin nu doar că atrage atenția prin relațiile sale controversate, dar și prin stilul de viață extravagant pe care îl trăiește fără rețineri. După o căsnicie cu un vicar englez și moștenirea unei averi considerabile, acesta a continuat să facă alegeri care sfidează convențiile sociale. Acesta pare că își trăiește viața la maximum!

”Eu și iubitul meu am decis să avem o relație deschisă, avem aplicații de dating, dar am pus niște condiții: mai ieșim și cu alți bărbați, nu înnoptăm în altă parte, nu ne povestim detalii. A încercat odată asta, și am făcut o criză de gelozie. În Germania, unde locuiesc acum, este o practică obișnuită printre relații. În hotelul iubitului meu, acolo unde eu lucrez din când în când, am angajat doar personal din comunitatea LGBT, inclusiv români, pentru că știu cât de discriminați sunt când e vorba de angajare”, a declarat Florin Marin pentru CANCAN.

Florin Marin: ”Raed Arafat este un vecin foarte discret”

Acesta susține că duce un stil de viață extravagant, susținut de iubitul lui în vârstă de 52 de ani, cel care, de curând, i-a făcut un cadou impresionant.

”Giovanni are afaceri cu mașini, deține un hotel, este milionar. I-am spus de mai multe ori că îmi doresc o casă pe pământ și mi-a cumpărat o vilă cu piscină în cartierul Cosmopolis, o casă superbă, pe care am amenjat-o cum am vrut eu. A costat cu totul vreo 250.000 de euro. Am și vecini celebri: vizavi de mine stă Zbir (n.r. vedetă pe Youtube), dar și Raed Arafat. El stătea la bloc în Cosmopolis, dar când lumea a aflat unde locuia, și-a luat vilă, probabil pentru mai multă intimitate. M-a ajutat la un moment dat, îmi era rău, nu răspundea nimeni la Ambulanță, și l-am rugat să mă ajute, și a venit rapid un echipaj. Este un vecin foarte discret, nu-l vedem foarte des”.

Și asta nu este tot. După ”rețeata” aplicată și cu vicarul englez, Florin l-a obligat și pe Giovanni să-l treacă în testamentul lui.

”După trei luni de relație i-am zis că eu vreau să fiu trecut moștenitor. Dacă pățește ceva, să nu rămân cu degetul în gură. Pe lângă asta îmi dă și bani de cheltuială, iar cu pensia de urmaș de pe urma fostului soț, plus banii de la Giovanni, primesc vreo 7.000 de lire pe lună. Restul moștenirii de la Philip am pus-o în conturi, la bancă. Să am la bătrânețe, pentru că va veni rândul meu să plătesc bărbați tineri. Doar că din urmă vin toate ciurucurile. După moartea lui Philip mi-au vânat mulți averea, am avut relații numai cu bărbați-model, și credeau că mă fac de bani, dar eu nu sunt prost”, a povestit românul.

Povești picante din dormitorul românului

Florin Marin, devenit cunoscut pentru relațiile sale controversate, ne-a dezvăluit inclusiv detalii picante despre viața sa amoroasă. El a vorbit deschis despre bărbații căsătoriți care îl caută, ascunzându-și sexualitatea de soții și de ochii lumii. Printre aceștia se numără nu doar oameni obișnuiți, ci și figuri din showbiz, politică și chiar din Parlamentul UK.

”Călătoresc foarte mult, ies cu mulți bărbați, unii au povești interesante și se ascund de soții. Nu au curaj să își recunoască sexualitatea, le este frică să nu fie judecați. Alții m-au chemat acasă la ei, în paturile în care dorm cu soțiile lor, când acestea erau plecate la serviciu. Am întâlnit și bărbați din showbiz, și din politică, inclusiv din Parlamentul UK”, susține românul.

