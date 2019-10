Florin Pastramă, bătut cu bestialitate în București! Soțul lui Brigitte are fața tumefiată

Florin Pastramă a fost implicat azi într-un scandal violent, în timpul căruia a fost bătut cu bestialitate. Scenele teribile s-au petrecut într-un cartier din București, iar soțul lui Brigitte s-a ales cu mai multe răni și fața sa este tumefiată.

Florin Pastramă a fost lovit cu bestialitate într-un conflict care a degenerat…. totul s-a petrecut în zona Fundeni din Capitală. În cele mai noi imagini apărute cu soțul lui Brigitte se poate observa că acesta are capul bandajat în zona frunţii. În plus, afaceristul are pantalonii ridicaţi la piciorul drept, semn că prezintă leziuni şi în acea zonă, relatează spynews.ro.

Pe filmarea care a fost realizată la scurt timp de la incidentului violent apare și Brigitte alături de soțul ei. Bruneta și Florin Pastramă discută pe un ton serios și par vizibil speriați, conform sursei citate mai sus. La câțiva metri distanță se ei se află mai mulți polițiști, dar și alte persoane care par agitate și fiecare dintre acestea vorbesc la telefon.

Brigitte și Florin Pastramă, afacere de sute de mii de euro

De curând s-a aflat că Brigitte şi Florin Pastramă au pus împreună bazele unui proiect de sute de mii de euro. Este vorba despre lucrările demarate de afacerist în vederea contruirii unui mini cartier de vile în Ştefăneşti, la finalul anului 2018. El s-a îndrăgostit de fosta soție a lui Ilie Năstase în timp ce se aflau pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început” de la Pro TV. După ce au devenit soț și soție în vara acestui an, cei doi parteneri şi-au unit forţele ca să dea o lovitură frumoasă în domeniul imobiliar.

