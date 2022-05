Florin Piersic Jr, dezvăluri sincere despre relația cu celebrul său tată: ”Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută”

Florin Piersic Jr. (53 de ani) a fost invitat, miercuri, la emisiunea Marius Tucă Show, de pe Gândul. Celebrul actor a dezvăluit mici ”picanterii” din relația cu tatăl său, nu mai puțin celebrul Florin Piersic.

Deși sunt amândoi adulți, se pare că relația tată-fiu este una mai diferită, potrivit ”juniorului”, iar tatăl său nu poate sta cu el mai mult de 30 de minute.

”Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă, pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine, nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva…”, a dezvăluit actorul.

”Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum, pentru că noi nu am avut o relație reală. E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îi iubesc, că e tata.

Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum… De exemplu, dacă mă întâlnesc cu Sonia (fiica lui și a Dorinei Chiriac), pe ea o văd mai rar și are un fel de a se manifesta mai timid, așa… Noi relaționăm foarte bine când discutpm de desenele pe care le face, de lumea asta a ei, cu animație. E chiar genială. Și atunci creez o punte corectă.

Dar cu Sasha am o mulțime de activități și lucruri de împărțit și zile lungi în care trebuie să ne jucăm. Și mă miră că (tatăl său, Florin Piersic) nu a avut această pornire și cumva înțeleg că și-a dedicat viața unui scop anume, meseriei, și l-a atins.”, a mai povestit Florin Piersic Jr.

