Florin Salam rupe tăcerea după un tratament în secret la Viena! Video-declarații în exclusivitate

În urmă cu doar câteva zile, Florin Salam a pus pe toată lumea pe jar în momentul în care a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor pentru o perioadă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile de ultimă oră ale celebrului artist despre starea lui de sănătate, dar și despre momentul în care se va reapuca de cântat.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare legate de situația cu care se confruntă unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România. (CITEȘTE ȘI: ”REGELE MANELELOR” A LUAT O DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! MEDICII L-AU ANUNȚAT PE FLORIN SALAM CĂ…)

Celebrul Florin Salam, după o perioadă în care a preferat să se odihnească și să se îngrijească de sănătatea lui, a hotărât să pună capăt tuturor speculațiilor conform cărora ar fi grav bolnav. Acesta a declarat faptul că nopțile nedormite și cântatul excesiv și-au spus cuvântul.

“Salut prieteni, vă salut din Viena, dintr-un loc foarte frumos! Să trec direct la subiect… Sunt fel și fel de zvonuri neadevărate. Știți că am făcut o pauză, nu m-am simțit bine, vocal în primul rând, iar eu nu pot să merg să cânt undeva unde eu nu sunt în stare. Nu îmi convine să iau banii de la oameni atunci când nu pot să cânt și de aceea am decis să fac o pauză vocală, doar pauză vocală și să îmi revin, să fac un tratament pentru voce, doar pentru voce. Nu am alte probleme, sunt bine, sunt sănătos. Cum am muncit eu, nu a muncit niciun lăutar!”, a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, celebrul Florin Salam.

Florin Salam, probleme de sănătate din cauza epuizării

Un prieten din anturajul manelistului a dezvăluit că acesta ar fi epuizat din cauza programului foarte încărcat și că mama fiicelor sale l-a implorat să se odihnească, să își încarce bateriile și să petreacă mai mult timp acasă, în compania celor mai dragi persoane.

“Florin Salam nu este bolnav, este doar epuizat. A mai ajuns, și în alte dăți, la spital, din această cauză, el fiind epuizat după recitaluri și din cauza stresului. Dar nu, nu este bolnav, așa cum au apărut informațiile prin presă. Roxana l-a rugat să stea mai mult pe acasă, să se mai odihnească, să nu mai accepte toate cererile de concerte pe care le primește. I-a spus clar că, oricât de mulți bani ar câștiga, el nu e de înlocuit și că se teme că, la un moment dat, ar putea să îi cedeze corpul. Florin Salam i-a promis că o va asculta”, a declarat sursa citată. (NU RATA: PREZENTATORUL A ”ÎNLOCUIT-O” PE SEXY-ȘTIRISTĂ CU O REPORTERIȚĂ NEW-ENTRY!)

Este căsătorit cu Roxana Dobre

Florin Salam și Roxana Dobre sunt mai liniștiți ca oricând. Ba, mai mult, artistul îşi doreşte să ”egaleze” scorul dintre băieţi şi fete, aşa că ar vrea ca partenera lui să nască încă un băieţel, să fie cât mai mulţi în casă.

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)