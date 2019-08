În urmă cu doar câteva zile, Florin Salam a pus pe toată lumea pe jar în momentul în care a anunțat că se retrage din lumina reflectoarelor pentru o perioadă de timp. După ce a primit ”OK-ul” din partea medicilor, cel supranumit ”Regele manelelor” a revenit asupra deciziei de a renunța la cântări. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră despre starea celebrului artist. (CITEȘTE ȘI: PUS LA PUNCT DE MIRCEA NEBUNU, FLORIN SALAM A LUAT O DECIZIE ȘOCANTĂ: “ȚIN SĂ VĂ ANUNȚ CĂ…”)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare legate de situația cu care se confruntă unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din România.

“O să se întoarcă acolo unde îi este locul, pe scenă”

Potrivit unor surse din anturajul manelistului, Florin Salam a renunțat la decizia de a se retrage, pentru o scurtă perioadă, din lumina reflectoarelor. Din câte se pare, manelistul s-a răzgândit după ce medicii care l-au îngrijit l-au anunțat că, în doar câteva zile, poate să se întoarcă la cântări.

”Florin urmează să fie externat. După ce a discutat cu medicii, iar aceștia i-au dat vești bune, el a decis să își reia activitatea. O să se întoarcă acolo unde îi este locul, pe scenă”, a declarat o persoană apropiată de artist. (NU RATA, AICI: ”REGELE” ÎȘI ÎNSOARĂ FIUL LA DOAR 16 ANI! PRIMELE IMAGINI CU MIRESICA)

Florin Salam, probleme serioase de sănătate?

În urmă cu doar câteva zile, site-ul nr.1 din România, a luat legătura cu o persoană din anturajul lui Florin Salam. Dezvăluirile au fost absolut cutremurătoare. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere ar avea grave probleme de sănătate.

S-ar afla internat într-o instituție medicală și ar urma să fie operat. “Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a spus, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, un apropiat de-ai manelistului.

A ”spart” 145.000 de euro la ruletă!

Recent, D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) vă prezenta, în premieră, detalii uluitoare despre cea mai recentă ”aventură” a artistului într-un cazinou din București. (NU RATA: FLORIN SALAM, AMENINȚAT CU MOARTEA CHIAR ÎN TIMPUL UNEI NUNȚI! ”FAC 10 ANI PENTRU TINE!”)

Potrivit unei surse D.A.S, categoria A, săptămâna trecută, Florin Salam a pierdut o veritabilă avere. Manelistul ar fi “spart” la ruleta de la Marriott aproximativ 145.000 de euro. Din câte se pare, totul s-a petrecut în două zile consecutive. Conform surselor noastre, în prima seară, Florin Salam a jucat aproximativ 60.000 de euro la ruleta renumitului cazinou din Marriott.

În speranța că își va recupera paguba, a doua zi, manelistul a revenit în cazinoul din celebrul hotel, dar, din câte se pare, nici atunci n-a avut mai mult noroc. După încă o seară fulminantă, Florin Salam a plecat cu o pagubă de aproximativ 85.000 de euro. Așa se face că, în numai două zile, renumitul cântăreț de manele s-ar fi ales cu o “gaură” în buget de 145.000 de euro. (VEZI AICI: CUNOSCUTUL MANELIST A FOST TÂLHĂRIT CU UN BRICEAG LA O NUNTĂ)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)