Interlopii care, în urmă cu câteva săptămâni, l-au înjurat pe Florin Salam au recidivat. După ce a făcut show la o nuntă în Roșiori, cunoscutul manelist Relu Puștiu a fost tâlhărit și s-a trezit cu mașina vandalizată. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații de-a dreptul șocante. (CITEȘTE ȘI: S-AU ÎMPUȘCAT ÎN FAȚA UNUI CLUB CELEBRU DIN MAMAIA + A TRECUT CU BMW-UL PESTE CAPUL UNUIA DINTRE SCANDALAGII)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor detalii înfiorătoare despre cel mai recent scandal în care a fost implicat unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele. (NU RATA: ”DEPUTATUL-ȘOSETĂ” & CUMĂTRUL LUI, MULTIMILIONARUL GINEL, VORBESC LA URECHE, LA COLȚ DE STRADĂ, DE FRICĂ SĂ NU FIE INTERCEPTAȚI DE SERVICII!)

După ce a făcut show la o nuntă în Roșiori, Relu Puștiu a fost tâlhărit, iar mașina cu care a ajuns la eveniment a fost vandalizată. Din câte se pare, interlopii care, în urmă cu câteva săptămâni, l-au înjurat pe Florin Salam, după ce acesta nu s-a prezentat la un eveniment, au recidivat. Cântărețul de manele a trecut printr-un adevărat coșmar la Roșiori.

Relu Puștiu, tâlhărit cu un briceag!

La scurt timp după ce Relu a ajuns la destinație, mașina cu care s-a deplasat a fost vandalizată, pentru ca acesta să stea mai mult la nunta la care a fost chemat să cânte. Iar, ca tacâmul să fie complet, la finalul show-ului, atunci când manelistul s-a suit într-un taxi, un interlop a dat buzna peste el și, după ce l-a amenințat cu un briceag, i-a luat suma de bani pe care o încasase la nuntă, aproximativ 6.000 de lei.

Relu Puștiu a făcut mărturisiri uluitoare despre calvarul de care a avut parte în Roșiori, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE ȘI: LA CINE SE AFLA DE FAPT ”TELEFONUL DISPĂRUT” AL LUIZEI?! UN VLOGGER CUNOSCUT DIN ROMÂNIA A FĂCUT O FARSĂ SCANDALOASĂ… AVEM CONVERSAȚIILE CARE ÎL INCRIMINEAZĂ!)

”Am fost plătit de nașul mare, Kaizer, să când pentru o oră la o nuntă în Roșiori. De cum am ajuns acolo la petrecere, mi-au tăiat cauciucurile de la mașină pentru a putea să mă țină acolo. A fost un motiv ca să nu mai am cu ce să plec. La finalul show-ului, după ce mi-am terminat programul, am dat să plec și mi-am făcut comandă la altă mașină, la un taxi din Roșiori. A venit un bărbat care n-avea nicio legătură cu petrecerea și a scos un briceag la mine și mi-au luat toți banii. M-a amenințat că mă omoară și mi-a luat toți banii, aproximativ 6.000 de lei, din buzunar. Cred că din cauza asta n-a venit nici Salam la Roșiori”, a declarat Relu Puștiu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Florin Salam, ameninţat cu moartea!

În urmă cu câteva săptămâni, cel supranumit ”Regele manelelor” a fost amenințat cu moartea, la nunta la care nu a mai cântat, la Roşiori. Fratele mirelui a luat microfonul şi a anunţat: “Fac 10 ani pentru tine!”. Într-un live transmis pe o reţea de socializare, bărbatul a mai spus că, timp de cinci ani, Salam are interzis să cânte în Teleorman. (NU RATA: MORMÂNTUL DENISEI MANELISTA A DEVENIT LOC DE PELERINAJ!)

”Trebuia să vină în seara asta la Roşiori, la frati-miu la nuntă, şi nu a venit, e a doua oară când nu a venit, acum era mai important să vină… Mi-a zis că vine la ora 5, nu a venit, a zis că vine la ora 2, nu a venit Salam”, a început bărbatul, care folosea şi un limbaj licenţios.

”Salame, termen de cinci ani, dacă am auzit că vii să cânţi în Roşiori, oriunde, ori mori tu, ori murim noi! De nu ţi-oi pune furtun pe gât… Dacă termen de cinci ani ai cântat pe Teleorman, oriunde te prind eu şi verii mei şi fraţii mei, că ştiu că iau zece ani pentru tine, Salame, nu mă las până nu îţi pun furtun pe gât. Pa”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)