Florin Salam se confruntă cu o problemă gravă! Colegii lui se „luptă” cu el din acest motiv: „E nevoie de o armată…”

Florin Salam a fost recent agresat la un nuntă din Milano. Manelistul a fost implicat într-un scandal mosntru, iar ce care l-a lovit a primit amenințări cu moartea de la prietenii și fanii cântărețului. Acest eveniment a scos la iveală mai multe probleme cu care s-a confruntat Florin Salam în ultima perioadă.

Se pare că celebrul manelist are probleme cu somnul! Colegii lui de trupă se „luptă” să-l trezească de fiecare dată. Dacă nu ar fi ei pe fază, Florin Salam ar rata evenimentele la care a fost invitat.

„Colegii lui Salam de trupă, Leo de la Kuweit şi ceilalţi, au foarte mare grijă cu el şi îi spun mereu să se odihnească. Adoarme greu şi se trezeşte la fel de greu. A acumulat oboseală şi e nevoie de o „armată” să-l trezească pentru că alarma telefonului nu-l deranjează absolut deloc. Dacă nu sunt pe fază băieţii din trupa lui, sunt şanse mari să nu ajungă la concerte. Somnul e o problemă gravă a lui şi i-a cauzat multe neplăceri”, a declarat unul dintre prietenii lui Florin Salam, potrivit wowbiz.ro. (Citește și Gestul neașteptat făcut de Florin Salam în aeroport, la scurt timp după ce a ajuns din Italia)

Florin Salam n-ar fi fost lovit intenționat

După ce Lower Stan l-a lovit pe Florin Salam la un botez unde a fost chemat să întrețină atmosfera și interlopul și-a cerut scuze în mod public, acum un martor povestește cu lux de amănunte ce s-a întâmplat de fapt în acea seară. Bărbatul a mărturisit că interlopul nu ar fi vrut să îl lovească pe Florin Salam. (Nu rata Lower Stan, agresorul lui Florin Salam, primește amenințări în versuri: ”El ți-a cântat despre soare, noi îți cântăm de dor și jale”!)

„Sa inteleaga toata Romania ca Florin Salam n-a fost lovit intentionat. A fost o greseala. In timp ce Florin Salam isi facea programul la persoana respectiva, altcineva a venit si a tras de el sa-l ia. Omu’ nefiind lucid si, vreau sa subliniez asta, a vrut, cumva, sa dea in persoana care tragea de Salam sa-l ia. Din pacate, fiind nelucid, l-a nimerit pe Salam. Oameni buni, nu mai lasati comentarii cu rautate, nu mai dati zvonuri false, nu mai faceti mass media cu povesti neadevarate! Din fericire, regele Florin Salam este bine, este la hotel, maine va fi prezent la Bambuu, discoteca din Milano… in forta, sa distreze toata lumea asa cum face de obicei!!!”, a scris pe Facebook unul dintre barbatii prezenti la nunta la care a fost lovit Florin Salam. (Vezi aici Primele declarații ale interlopului care l-a lovit pe Florin Salam: ”Am fost băut, drogat, n-am ştiut de capul meu ce fac”)