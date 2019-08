Florin Salam și Loredana Chivu scandal într-un club de fițe. De la ce a pornit totul

Iar de aici ar fi degenerat totul. Celebrul manelist ar fi fost neplăcut surprins de gestul intim al Loredanei și ar fi reacționat instantaneu. În secunda doi i-ar fi dat Loredanei Chivu o palmă.

Fosta asistentă ar fi fost vizibil marcată de gestul lui Florin Salam, adresându-i câteva cuvinte de reproș, însă lucrurile nu au mers mai departe. (CITEȘTE ȘI: FLORIN SALAM A APRINS RĂZBOIUL ÎN LUMEA INTERLOPĂ)

Florin Salam, primele mărturisiri după ce s-a aflat că a pălmuit-o pe Loredana Chivu

Florin Salam a negat incidentul petrecut între el și Loredana Chivu și a mărturisit că, de fapt, petrecerea a fost una frumoasă și nu s-a înregistrat nicio neplăcere. Manelistul a subliniat că nu vrea să se certe cu prietenii săi.

“Vă salut, prietenii mei! Mi-e dor să vă fac zile fericite celor care aşteptaţi melodii frumoase de la mine. Am avut o perioadă în care am stat plecat în străinătate şi nu am mai intrat în studio. În curând, piese noi pentru fanii mei!

În acelaşi timp vreau să anunţ ceva pentru cei din presă. Să nu mai încornoraţi orice vorbă neadevărată pentru că sunt un nume prea mare şi se face vâlvă prea mare uneori, aşa că ţineţi-vă cuvintele sub pernă pentru că eu nu mă cert cu prietenii mei. Ce s-a întâmplat de Revelion a fost o petrecere frumoasă, o distracţie. Vă rog frumos să nu mai îmbârligaţi oamenii şi prietenii de atâţia ani de zile. Vă mulţumesc mult pentru înţelegere şi nu uitaţi că a fost o seară frumoasă, nu a fost nicio neplăcere în seara de Revelion”, a mărturisit Florin Salam, la acel moment.