Florin Salam a aprins războiul în lumea interlopă! Mircea Nebunu amenință clanul Calu: ”N-ai caracter! Jur pe viața mea că…”

Scandal de proporții în lumea interlopă a Capitalei. Doi dintre „greii" Bucureștiului au ajuns la cuțite din cauza celebrului manelist Florin Salam. a aflat detalii uluitoare despre războiul dintre Mircea Nebunu și clanul Calu.

În urmă cu câteva zile, Vasile Pascu, unchiul celebrilor Marco și Franco Calu, a organizat o mare paranghelie la care au fost invitați mai mulți lăutari de top, printre care s-au numărat Adrian Minune și Florin Salam. Numai că, spre surprinderea temutului interlop, cel supranumit "Regele manelelor" a refuzat invitația și nu s-a prezentat la mega-petrecerea pusă la cale de Vasile Calu. Se pare că acest lucru l-a înfuriat la culme pe interlop care, în timpul petrecerii, a făcut un live pe Facebook în care s-a dezlănțuit la adresa artistului. L-a înjurat inclusiv de familie, insistând asupra fiicei celei mari a lui Salam, Betty.

Gestul liderului interlop din Sectorul 1 nu a ramas fără urmări. Liderul grupării Sportivilor, Mircea Nebunu, a făcut, la rândul său, un live, în care l-a pus la punct pe Calu, pe care l-a întrebat, retoric, dacă nu îi este rușine.

”Vasile Pascu, am pretenții la tine. Nu îți e rușine să-l înjuri pe Florin Salam, nu ții cont de noi, că e neam cu noi, că e din familia noastră? Nu îți e rușine, Vasile Pascu! Ce ai tu cu el de îl înjuri? Lasă-i pe ăia a lui Pian să-l înjure, că sunt neam cu el, sunt cumetri. Tu de ce-l înjuri? Ce aveți cu Betty, mai ales tu, care ești prietenul meu? Nu ții cont, nu ai rușine, vrei să înjur și eu? Vrei să vă înjur și eu, că am putere? Vă înjur și eu pe toți. Nu îți e rușine de Betty și de familia lui. Pascule, am pretenții de la tine, frate. Sună-mă pe mine dacă ai ceva de zis, lăsați-i în pace și pe el, și pe familia lui. Tu, Pascule, ești băiat cuminte, ești om de afaceri, nu ești smardoi. Vrei să te faci cunoscut, vino cu mine pe live-uri și te faci cu mine cunoscut. Mergem și pe la pușcărie, Pascule. Mergem la pârnaie amândoi dacă vrei. Eu te-am iubit ca pe fratele meu și tu îl înjuri pe Salam. E urât, mai ales că știi că e în familie cu mine. Să mă înjure unul pe mine și să vezi dacă mai țin cont de vreun prieten de-al meu. Aveți dușmănie că nu vine să vă cânte. Dați-i bani și vine să vă cânte, eu îi dau bani. M-am supărat și eu pe el de atâtea ori, dar… dacă noi îl înjurăm?! Ca șmecher nu ai voie să-l înjuri de copii. Nu ai caracter! Mai te dai și șmecher cu bani mulți și te-ai coborât la cel mai jos nivel. Nu mă așteptam, frate, la tine. Nu ai caracter, Pascule, e urât”, a spus Mircea Nebunu, într-un video postat pe rețelele de socializare.

Ulterior, Calu ar fi spus că îi pare rău și că va merge la Florin Salam pentru a-și cere scuze personal. Se pare că, până la urmă, interlopul a renunțat să mai facă acest gest, lucru ce a dus la inflamarea situației între cele două grupări.

Cine este Mircea Nebunu

Mircea Nebunu, unul dintre cei mai temuţi lideri ai lumii interlope bucureştene, care îşi ameninţa duşmanii că îi bagă în ciment, a ieşit din închisoare în urmă cu aproape doi ani. Eliberarea acestuia a trezit o adevărată isterie pe site-urile de socializare. Lăutarii au reacţionat imediat şi i-au compus o melodie personalizată, în care l-au denumit „Regele".

Mircea Băluş, considerat liderul grupării Sportivilor, cunoscut în Capitală sub numele de Nebunu, a fost eliberat condiţionat după ce, iniţial, primise o pedeapsă de zece ani de închisoare pentru mai multe fapte cu violenţă. Momentul a fost marcat în mod fastuos în Berceni, unde gruparea condusă de acesta îşi are cartierul general.

Mircea Nebunu a petrecut alături de prietenii săi apropiaţi, în timp ce pe Facebook mesajele de genul "A ieşit regele", "Bine ai venit acasă, şeful şmecheriei… regele Bucureștiului…" şi altele la fel de măgulitoare, au curs cu sutele.

Ba mai mult, Corado, un lăutar care se recomandă finul lui Mircea, a şi compus o melodie pe care i-a dedicat-o, online, liderului interlop. Corado cântă la rece, iar versurile, de genul “Fraierii fug ca din puşcă / A ieşit leul din cuşcă” sau “Să se ferească sifoanele / Că a ieşit regele” au ajuns direct la inima interlopului din Berceni.

Procurorii arătau la momentul trimiterii în judecată că ”Mircea Nebunu’” îşi controla cu o mână de fier interlopii din subordine. ”Eu îmi fac legea mea, frate”, “Te bag în ciment!”, “Eu nu sunt prost”, “Eu sunt Ştefan cel Mare, bă, aţi înnebunit?!”, “Mă bat cu omul, unu la unu”, “Mie mi-a dat unul o săgeată, eu îi dau 50 de săgeţi”, “Bă tâmpitule, pe banii mei, vreţi să-mi faceţi, mă, flagrant?!”, sunt doar o parte din replicile lui Mircea.

Acesta este unul dintre cei mai vechi membri ai clanului ”Sportivilor” şi a urcat în ierarhie pe măsură ce foştii şefi executau ani grei de închisoare. ”Cariera” interlopului a început în 2006, Mircea fiind locotenentul lui Gheorghe Mustaţă, fostul lider al galeriei Steaua, unul dintre şefii clanului. Procurorii l-au interceptat în timp ce când ameninţa mai mulţi patroni, dar şi interlopi din clanuri rivale.

