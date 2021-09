Florin Zamfirescu, dezvăluiri la doi ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor: „Ultimii ani vreau să fie trăiți frumos”

În urmă cu doi ani, Florin Zamfirescu a decis să se retragă din actorie și s-a mutat la țară, alături de actuala lui soție, Daciana Toma. Marele actor a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că în prezent este mult mai liniştit.

În 2019, Florin Zamfirescu a luat o decizie radicală în ceea ce priveşte viaţa sa profesională. După 50 de ani de carieră s-a retras din lumina reflectoarelor pentru că a preferat să îşi trăiască bătrâneţea liniştit.

Chiar dacă a trecut prin 3 căsnicii care s-au încheiat printr-un divorţ, în prezent actorul se declară un bărbat fericit şi iubit. De când formează un cuplu cu Daciana Toma, viaţa lui Florin Zamfirescu s-a schimbat radical.

„M-am retras, îmi pare rău, îmi văd de viața mea, de ultimii ani vreau să fie trăiți frumos, am 40 de ani de profesorat, 50 de ani de actorie film și teatru. Alții s-au retras, fără voia lor, și la 53 de ani, cum a fost Amza Pellea și Octavian Cotescu, nimeni n-a depășit 70 de ani. Ștefan Iordache a murit la 67 de ani, eu am 72 de ani. Nu mi-ar fi mie rușine să ies din nou pe scenă? Să fac ca Radu Beligan, cu cască în ureche și să nu mai știu ce zic și pe ce lume mă aflu?”, a declarat Florin Zamfirescu pentru impact.ro.

Florin Zamfirescu, dezvăluiri neaşteptate despre ultimul divorţ

Florin Zamfirescu și Cătălina Mustață au divorțat în urmă cu 10 ani, după două decenii de mariaj. Dacă inițial despărțirea a fost pașnică, la notar, ulterior cei doi au început un conflict care nu pare a se fi stins nici azi.

Cătălina Mustață (53 de ani) s-a recăsătorit în America, în Texas. Recent, ea a anunțat că se întoarce definitiv în România. Actorul a rememorat anii petrecuți împreună și i-a adresat câteva cuvinte jignitoare.

„Eu am lăsat loc de Bună ziua!, ea nu. Ce relație să mai am cu ea, dacă nici la salut nu răspunde? Îl știu pe soțul Cătălinei, l-am cunoscut personal, este un băiat de toată isprava. Ea însă este o canalie. Sub aspect de domnișoară frumoasă, simpatică și manierată, ea nu e deloc așa. Este prietenă cu paharul, motiv pentru care noi ne-am și despărțit. Ea tot așa a și rămas. Îi plăcea să consume alcool și să facă atât de urât cum n-a crezut nimeni că o femeie poate să facă”, a declarat actorul într-un interviu acordat impact.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan