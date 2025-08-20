Focuri de armă în Capitală! Un turc a tras 6 gloanțe într-un local din Centrul Vechi: ce s-a întâmplat imediat după

Focuri de armă în Centrul Vechi din București. Un tânăr turc a fost prins după ce a tras șase gloanțe spre o terasă aglomerată.

În mijlocul nopții, atmosfera de petrecere din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost brusc spulberată de un incident violent care a semănat panică printre sutele de oameni aflați la terase. Străduțele înguste, animate de muzică și râsete, s-au transformat într-un decor de teroare atunci când un bărbat a scos un pistol și a apăsat pe trăgaci de șase ori, direcționând gloanțele către o terasă aglomerată.

Un turc a tras 6 gloanțe într-un local din Centrul Vechi

Individul a folosit un pistol de calibru 9 milimetri, de tip CZ, un model asemănător celor aflate în dotarea forțelor de ordine. Arma a fost găsită ulterior aruncată într-un coș de gunoi din apropiere, semn că atacatorul a încercat să scape rapid de ea pentru a-și ascunde urmele.

Atacatorul, un cetățean turc în vârstă de 26 de ani, a fost interceptat la scurt timp de polițiști, la doar câteva sute de metri de locul unde deschisese focul. Patrulele din zonă l-au urmărit și l-au imobilizat înainte ca acesta să reușească să părăsească perimetrul Centrului Vechi.

Ancheta aflată în desfășurare conturează ipoteza unei acțiuni cu caracter de intimidare, asociată mediului infracțional organizat. Surse judiciare indică faptul că atacatorul ar fi fost implicat și într-un incident similar petrecut cu aproximativ o săptămână în urmă, în același loc, când a tras mai multe focuri de armă și a reușit să dispară înainte de sosirea poliției. Repetarea acțiunii în același punct al Capitalei întărește suspiciunea că nu a fost vorba despre un gest impulsiv, ci despre un mesaj adresat unor persoane sau grupuri din zona interlopă.

Se discută despre o posibilă reglare de conturi, legată de sume mari de bani sau de afaceri ilegale ratate. În asemenea cazuri, folosirea armelor de foc în spații publice este o metodă de intimidare menită să transmită un avertisment direct, chiar dacă nu există intenția de a răni victime întâmplătoare.

