Fost concurent de la Chefi la cuțite, pe masa de operații: „Sunt optimist”

Un fost concurent de la Chefi la cuțite se pregătește de o operație importantă! Trece prin momente destul de complicate, dar este optimist! Ce dezvăluiri a făcut pe rețelele de socializare cu privire la intervenția chirurgicală la care va fi supus? Vă prezentăm cele mai noi informații!

Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre Răzvan Babană. Fostul concurent de la Chefi la cuțite se pregătește pentru o intervenție și a făcut câteva investigații medicale în acest sens.

Răzvan Babană este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante din viața lui cu persoanele care îl urmăresc în mediul online. Fostul concurent de la Chefi la cuțite este gata pentru o schimbare semnificativă în viața lui, mai ales pentru că se confruntă cu apnee în somn.

„Am rezolvat cu doamna doctor. Am apnee în somnic, trebuie de acum încolo să dorm cu alt aparat pe care o să îl închiriez, asta luni, după ce îmi face probă la mască. Operațiunea ”operația” continuă!”, a declarat Răzvan Babană, pe Instagram.

Potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut în ultima vreme, Răzvan Babană se pregătește pentru o operație de micșorare de stomac. Fostul concurent de la Chefi la cuțite s-a afișat pe InstaStory cu un tub de oxigen la nas. Tânărul le-a spus urmăritorilor săi că este optimist.

„Dar sunt foarte optimist, în continuare sunt foarte optimist, știu că o să fie totul foarte bine, o să iasă foarte bine, nu îmi fac griji, nu am niciun stres, nicio emoție, în continuare am ales cea mai bună echipă, am doctorii cei mai buni, trebuie să fie rezultatul impecabil”, a mai spus fostul concurent de la Chefi la cuțite.