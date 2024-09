Doamnelor și domnilor, v-am promis că vom reveni cu noi dezvăluiri incendiare despre scandalul cu iz de telenovelă dintre Marina Dina și fostul iubit, antrenorul Dănuț Sorin Tureacă. CANCAN.RO se ține de cuvânt și avem astăzi episodul cu numărul 2 din povestea încâlcită cu fosta asistentă a lui Mihai Morar. Vom muta puțin punctul de interes și pe antrenorul de fitness, care, din spusele actualei iubite, și-a creat o imagine falsă, tocmai pentru a atrage domnițele mai ceva ca albinele la miere. Doar că, surpriză! Mierea nu îi aparține lui „Casanova de la sală”!

„Cei care sunt infideli, cunosc plăcerea iubirii, doar cei infideli cunosc tragediile iubirii”. Să fi avut oare Dănuț Tureacă vreo carte de Oscar Wilde la căpătâi, din care s-a inspirat în viața amoroasă? Să ne confirme Marina Dina! Sau Mădălina. Sau Bianca! Cine e Bianca? Altă „păgubită”, victimă a lui Dănuț cel iubăreț și a Marinei Dina.

Toate detaliile poveștii ni le-a spus Mădălina, actuala iubită a antrenorului de fitness, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În plus, l-a și demascat pe Tureacă, nu de alta, dar se pare că acesta „umblă cu mâța in sacul”…gol.

Marina Dina și obsesia pentru Dănuț cel iubăreț

Vă povesteam ieri cum Marina Dina este amanta fidelă a fostului iubit, Dănut Sotrin Tureacă. Din spusele actualei lui iubite, Mădălina, antrenorul ar fi tradus-o în repetate rânduri pe iubita lui cu fosta asistentă a lui Mihai Morar. De data aceasta, Mădălina a povestit cum blondina și-a băgat coada și în relația anterioară, pe care Tureacă a avut-o cu Bianca, fosta iubită.

„Înainte să fie cu Marina Dina, Dănuț a fost cu o altă fată, cu Bianca. Am înțeles că atunci când s-a cunoscut cu Marina, el era încă cu această fată, Bianca. Deci Marina a fost cea care l-a despărțit pe el și de fosta iubită. Ea practic se vedea cu el în timp ce el era într-o relație de ceva vreme cu Bianca, până când a pus mâna pe el. Eu am luat legătura cu Bianca și mi-a spus că ea se împrietenise cu Marina Dina, mergea la clasele ei de yoga. De fapt, Marina s-a împrietenit cu ea, apoi i-a luat bărbatul. Acest lucru mi l-a confirmat chiar Bianca”, a declarat Mădălina, fosta iubită a antrenorului, pentru CANCAN.RO.

Dănuț Sorin Tureacă, „apucături” de milionar, cu portofelul gol

Bomba abia acum urmează, deoarece dacă aruncăm un ochi pe profilul lui „Casanova de la sală”, vedem poze din vacanțe exotice, mașini scumpe. Te fură rapid mirajul și ai impresia că Dănuț Tureacă are conturile destul de babane. Dar cum nu tot ce zboară se mănâncă, iată cum antrenorul nostru a fost demascat chiar de iubita sa. Mădălina spune că, de fapt, Tureacă ar fi mai degrabă „coate-goale”. Nu tu bani, nu tu mașină. Să vedem ce spune femeia despre întreaga situație incredibilă.

„Dănuț nu are niciun ban, el se afișează cu mașini scumpe, în vacanțe. El nu are absolut niciun ban. Mașinile lui sunt de la o femeie de 70 de ani, îi aparțin acelei femei. El doar se plimbă și se afișează cu acele mașini. Chiar el mi-a zis că mașina e a ei. Dănuț are grijă de doamna aceea, care are foarte mulți bani. Practic, el este un îngrijitor care se plimbă cu mașina aceea. Sunt mai multe femei care îl plătesc pentru că are grijă de ele. Sunt două femei, una de 70 de ani și una de 50. Una dintre ele îi cumpăra lui inclusiv chiloți. Iar Marina știa, la rândul ei, toate detaliile astea. Deci el nu este acest milionar, așa cum vrea să pară”, a dezvăluit Mădălina.

