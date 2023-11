Fosta asistentă de la Acces Direct și-a pus pirostriile și a invitat-o și pe Mirela Vaida. Primele imagini de la nuntă

Pe data de 11 noiembrie, Cosmina Adam și Claudiu Matei au făcut cununia religioasă. Fosta asistentă de la Acces Direct a ajuns la altar cu iubitul său la nici măcar un an de când s-au cunoscut, dar dat fiind faptul că ea are 33 de ani, iar el, 34, nu au mai stat pe gânduri. Mirela Vaida a fost una dintre invitate la marele eveniment din Focșani.

Sâmbătă seara, jurnalista și partenerul ei vor petrece până în zori pentru că a venit ziua cea mare. La doar câteva luni de când s-au logodit, au reușit să pună toate detaliile la punct și iată că au ajuns să facă și nunta.

(CITEȘTE ȘI: Încă o victimă a Mirelei Vaida, de la Acces Direct. O vedetă a fost scoasă de pe post de „șopârlele” moldovencei, iar CANCAN.RO are toate detaliile! „Nu era prima dată când făceam mișto de ea”)

Cosmina Adam, fostă asistentă la Acces Direct, s-a măritat. Mirela Vaida i-a fost alături

Vreme de un sezon, Cosmina Adam a fost asistentă la Acces Direct. O mulțime de români au văzut-o la Antena Stars, alături de Mirela Vaida. Între cele două s-a format o prietenie, motiv pentru care și prezentatoarea TV a venit la eveniment.

După ce a renunțat la televiziune, a decis să se facă profesoară de canto la o școală privată din Dorobanți.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Cosmina Adam (@cosmina_adam_oficial)

Cum și-a cunoscut Cosmina Adam alesul

Relația Cosminei Adam cu Claudiu Matei a început de pe Facebook. Nu a durat mai mult de 4 luni până când și-au dat seama că vor să-și petreacă eternitatea împreună, iar în 2023, de Paște, el a și cerut-o de soție.

„Ne-am cunoscut pe Facebook, acum patru luni. Eu am văzut că îmi dă inimioara, like-uri, dar nu am luat seama, mai ales că am mulți urmăritori pe pagina oficială. Tot văzând că îmi dă inimioara, am zis că intru pe profilul lui. Când am văzut am zis că îmi place. Apoi tot eu l-am căutat pe Instagram și i-am dat follow. Apoi a pornit toată treaba serioasă. (…) M-a cerut și de soție, da! (…)

Noi sărbătorile de Paște am hotărât să le facem în Budapesta, doar noi doi. Și noi de când ne-am cunoscut am vorbit la modul cel mai serios, el are o vârstă, și eu am o vârstă. Are 33 de ani, e numai bun de însurat. Am luat în considerare și lucrul ăsta, de nuntă, de copii”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

(CITEȘTE ȘI: Antena 1 a renunțat la Mirela Vaida și Acces Direct! Motivul pentru care celebra emisiune a fost scoasă din grila principalului post al Intact Media în 2022)