Asistenta TV Cosmina Adam, amenințată că va fi desfigurată cu acid sulfuric: ”Te voi arde!”

Cosmina Adam, cunoscuta cântăreață de muzică populară, dar și asistentă la emisiunea Acces Direct, a fost amenințată printr-un sms de o persoană necunoscută. Aceasta i-a cerut să se îmbrace într-o anumită rochie, altfel, va avea de suferit.

Sms-ul dat conține un text cutremurător: va fi arsă cu acid sulfuric pe față. Imediat, artista a mers la Poliție și a depus o plângere penală pentru a afla cine vrea să-i pună viața în pericol. ”Le-am spus și colegilor mei. Am încercat să sunăm acea persoană și avea telefonul închis. Apoi nu am mai încercat să-l sun, pentru că nu am vrut să-mi fac rău singură”, avea să povestească Adam. (CITEȘTE ȘI: COSMINA ADAM ÎNCEARCĂ SĂ DEPĂȘEASCĂ EPISODUL TRAUMATIZANT ÎN CARE MIRELA VAIDA A FOST LA UN PAS SĂ FIE UCISĂ: “AM PREFERAT SĂ IES DIN CASĂ”. UNDE A MERS ASISTENTA DE LA ACCES DIRECT)

La o lună după amenințare, autorul este încă necunoscut. Iar astista avea să spună că nu le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat o lungă perioadă, pentru a nu-i panica. „Acum ceva timp, o lună, cam așa, am primit un mesaj pe telefonul meu înainte de emisiune. (…) Mi-a spus: . Primul lucru a fost să mă duc la poliție, să depun plângere. Asta am făcut. Le-am spus și colegilor mei. Am încercat să sunăm acea persoană și avea telefonul închis. (…) Când vezi ce i s-a întâmplat …. și că s-a întors atacatoarea, normal că te gândești …. E o panică generală”, a povestit Cosmina Adam la Antena Stars. (NU RATA: „S-A RUPT LANȚUL DE IUBIRE!”. DECLARAȚIILE ULUITOARE COSMINEI ADAM, CARE DOAR CE S-A DESPĂRȚIT DE IUBIT)

Tot ea a mai spus că a devenit foarte prudentă. „A fost singurul mesaj de amenințare din viața mea. Până acum nu am mai primit mesaje de genul ăsta. (…) Acum, când mă cobor din mașină, mă uit în stânga, în dreapta, seara, când urc în scară. N-ai cum să nu te uiți acum. Ești mult mai atent. Eu sunt singură la părinți și am preferat să-i feresc pe ai mei de această veste. Nu le-am spus părinților pentru că nu am vrut să se panicheze”, a continuat dezvăluirea Cosmina Adam.

Sursa foto: Instagram