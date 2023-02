Fosta îi duce grija lui Sebastian Dobrincu, accidentat la Survivor! Prima reacție a lui Mimi înainte de operația “Faimosului”

Aspirațiile lui Sebastian Dobrincu la Survivor România au fost curmate de o accidentare cruntă, în timpul unei probe de maximă intensitate. Afaceristul a ieșit din competiție și a primit imediat diagnosticul din partea medicilor, care i-au recomandat să se opereze pentru a curma suferința și durerile. Mimi nu a rămas indiferentă la drama fostului iubit, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, prima reacție a influenceriței.

Mimi susține că nu a urmărit pas cu pas cele întâmplate la show-ul din Dominicană, însă a văzut momentul accidentării lui Sebastian Dobrincu. Chiar dacă nu mai sunt împreună de peste un an, Mihaela Arsene empatizează cu ex-ul și îi urează numai de bine!

Prima reacție a lui Mimi, fosta lui Sebastian Dobrincu, după accidentarea „Faimosului” de la „Survivor”: „Sper că e bine!”

CANCAN.RO: Dacă ai putea să aduci ceva înapoi în viața ta, ce ai aduce?

Mimi: N-aș aduce nimic înapoi. N-aș schimba absolut nimic, mi se pare că am o viață de vis. Trăiesc în fiecare zi viața la care visam de când eram mică, de ce aș vrea să schimb ceva?

CANCAN.RO: Real vorbind, la nivel empatic, cum a fost pentru tine să-l vezi pe Sebastian accidentat?

Mimi: Sincer, nu m-am uitat la «Survivor», pentru că am fost foarte prinsă în această perioadă. Suntem la premiera filmului la care eu am fost regizor pe making-of. Și am fost foarte prinsă cu montajul making-of-ului, pe care o să îl vedeți la mine pe YouTube.

CANCAN.RO: Deci pentru viața sentimentală nu mai e timp, i-ai zis pas!

Mimi: Sebastian nu mai e în viața mea sentimentală de un an și ceva. Și tot mă întrebi de el.

CANCAN.RO: Nu te-ai uitat să zici „parcă îmi pare rău de el că s-a lovit la picior”?

Mimi: Am văzut că s-a lovit la picior, mi-a părut foarte rău. Nu știu ce să-ți zic, nu i-am scris nimic. Sper că e bine!

