Fosta ispită Alexandra Diaconescu a ajuns la spital! Este pregătătă să devină mămică: ”Sunt norocoasă să te am!”

Fosta ispită Alexandra Diaconescu a ajuns de urgență la spital. Se pare că va deveni, în scurt timp, mămică de fetiță.

"Fără un bărbat puternic alături, nu poți trece prin toate emoțiile și schimbările petrecute în suflet, trup și minte! Sunt norocoasă să te am alături @mogos_madalin! Vă iubesc la infinit", "Am așteptat atât de mult momentul ăsta încât credeam că nu mai vine. În momentul în care am aflat de sarcină ne doream parcă să ne scriem și pe frunte", "În sfârșit împărtășim și aici, în mediul online, cu voi, bucuria pe care o simțim noi de aproape 8 luni!", "Bună, micuțo. Ești bine? Eu și tăticul tău abia așteptăm să vii pe lume. Suntem cei mai fericiți, deși ne-ai luat prin surprindere și vom deveni „peste noapte" părinți, deși pentru toată lumea s-a dovedit a fi cel mai greu an, pentru noi se încheie cu zâmbetul pus pe chip de bătăile inimii tale", sunt ultimele mesaje postate pe Instagram ale Alexandrei, care acum își va vedea visul împlinit.

Alexandra Diaconescu va deveni mămică. Ce nume va avea fetița

Alexandra Diaconescu, de la Insula Iubirii, le-a dezvăluit admiratorilor și ce nume a ales pentru fetiță, spunând că pe bebelușă o va chema Nicolle Ines. Iar câteva ore mai târziu, fosta ispită le-a mărturisit internauților că mâine ea și fetița ei se vor interna la spital, fiind pregătită să aducă pe lume bebelușa.

„Și… mâine ne internăm”, a scris Alexandra Diaconescu la InstaStory, în dreptul unei imagini care indica faptul că data preconizată a nașterii este cea de 24 februarie, tânăra fiind însărcinată în 39 de săptămâni și 6 zile.