Fosta iubită a lui What’s Up, mai fericită ca niciodată. Ce face Alice Badea la un an de la despărțirea de cântăreț

Alice Badea, fosta iubită a cântărețului What’s Up, pare că trece prin momente nemaipomenite. În ce ipostază a fost surprinsă violonista, la un an de la despărțirea de artist.

What’s Up și Alice Badea au format un cuplu vreme de câteva luni bune, iar cei doi ar fi făcut și nunta în secret. Artiștii au pus punct relației în luna mai a anului trecut, iar de atunci nu s-a mai auzit nimic de blondină.

Ce face Alice Badea la un an de la despărțirea de What’s Up

Din imaginile pe car ele postează pe rețelele de socializare, Alice Badea pare că este împlinită și fericită. Astăzi a postat o poză din vacanță, pe pagina personală de Instagram, în care avea un zâmbet larg și molipsitor. Semn că o duce bine, la un an de la despărțirea de What’s Up.

La descrierea fotografiei, Alice a pus următoarele cuvinte: ”O să vă trimit puțin soare și stări de bine”

Alice Badea a fost cerută în căsătorie de What’s Up la doar 33 de zile de când cei doi formau un cuplu și ei și-ar fi făcut nunta în secret, însă nu se știe sigur acest lucru. Aveau planuri mari de viitor, își doreau și un copil, dar se pare că micile neînțelegeri dintre ei doi i-au făcut să pună punct relației.

”La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viața, am întrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul.

Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. De Valentine’s Day bem un vin, poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”, a spus cântărețul în cadrul unei emisiuni TV, la vremea aceea.

