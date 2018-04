Fosta iubită a lui Petru Mircea, urmărită de blesteme: ”Mi se întâmplă lucruri bizare…”

Geanina Manea, femeia care s-a iubit o vreme cu Petru Mircea, văduvul regretatei Mădălina Manole, trece printr-o perioadă de-a dreptul halucinantă, plină de întâmplări care au pus-o pe gânduri. Tânăra artistă de muzică populară a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cântăreața Geanina Manea a avut parte, în ultimele săptămâni, de mai multe întâmplări cel puțin bizare. Mai exact, în decurs de câteva zile, fosta iubită a lui Petru Mircea a fost implicată în două accidente rutiere și într-un incident destul de grav, ce putea să aibă urmări tragice. (CITEȘTE ȘI: CE A SPUS GEANINA MANEA DESPRE RELAȚIA CU PETRU MIRCEA)

„Toate relele trag la mine”

”Mi se întâmplă lucruri bizare… În decurs de câteva zile am avut parte de mai multe incidente ce se puteau sfârși tragic. Acum o săptâmână am fost protagonista unui accident rutier. Un șofer neatent a intrat în mașina mea și a avariat-o serios. La câteva zile distanță de la incidentul din trafic, am pățit-o grav la un eveniment unde am avut cântare. Din neatenție, în timp ce urcam pe scări, m-am lovit cu capul de o grindă și am căzut pe scări.

M-am lovit la cap, am un cucui foarte mare. Niște bărbați care se aflau în holul respectivului local au sărit în ajutorul meu. Ei au fost cei care m-au ridicat de pe jos și m-au ajutat să îmi strâng lucrurile de pe jos. În momentul în care am căzut pe scări tot ce avem în geantă s-a împrăștiat. Și, ca totul să fie perfect, la un moment dat, după ce am susținut cântarea, am fost anunțată că unul dintre invitați mi-a lovit mașina. Nu știu ce se întâmplă în această perioadă, dar tind să cred că toate relele trag la mine”, a declarat Geanina Manea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Motivele despărțirii de Petru Mircea

Geanina Manea a visat timp de doi ani să devină femeia cu care Petru Mircea o va înlocui pe Mădălina Manole, dar relaţia lor nu s-a concretizat cu o nuntă. La un moment dat, artista a povestit, însă, cum a ajuns Petru Mircea să îi compună o melodie de dragoste. (NU RATA, AICI: PRIMELE IMAGINI DUPĂ CE I-A ”EXPLODAT” DECOLTEUL!)

”Ne-am cunoscut în noaptea de Anul Nou. Melodia este făcută la câteva luni după ce ne-am cunoscut. Era o melodie de împăcare la momentul respectiv. Acum nu este nimeni în viaţa mea. A trecut un an de când nu am mai vorbit cu Petru Mircea. Orice om merită o a doua şansă. Îmi doresc un bărbat natural, care să mă surprindă, să mă iubească şi să se ocupe de tot. Să fie un bărbat adevărat. Mi-am pierdut doi ani din viaţă cu Petru Mircea şi tot nu m-a cerut de nevastă”, a declarat Geanina Manea, în urmă cu ceva timp.

