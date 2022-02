Fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Sălăgean, a postat o fotografie, pe Instagram, în care i se vedea burta de gravida

Iulia Sălăgean a postat o fotografie de pe vremea când ea era însărcinată cu Alex Bodi. Fanii au sărit imediat cu întrebări. Ce se întâmplă cu blondina și de ce a recurs la un asemenea gest?

Iulia Sălăgean și Alex Bodi s-au cunoscut în urmă cu opt ani. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Selena. Relația dintre ei este una bună, iar omul de afaceri își vizitează fiica de fiecare dată când are ocazia. Motivul despărțirii dintre cei doi a fost chiar Bianca Drăgușanu, cu care omul de afaceri a avut o căsnicie plină de despărțiri și împăcări.

Iulia Sălăgean, despre Alex Bodi: ”Suntem prieteni/frați, suntem FAMILIE”

Fosta soție a lui Alex Bodi s-a stabilit, împreună cu Selena, fiica lor, în Germania. Recent, Iulia a declarat pe pagina sa de Instagram că în acest moment ea se înțelege foarte bine cu omul de afaceri. De asemenea, aceasta a declarat că Alex Bodi este ca un frate pentru ea și că este un tată devotat pentru Selena.

”Cu Alex mă înțeleg foarte bine. Pot spune că după 8 ani în care am trecut prin foarte multe… suntem mai mult decât părinții Selenei. Suntem prieteni/frați, suntem FAMILIE! Iar de pe urma acestei relații, dintre mine și Alex, fata noastră este foarte sănătoasă psihic. Este un copil fericit, inteligent, pozitiv. lar Alex este un tată foarte implicat și cooperativ. Are multă încredere în mine ca mamă și suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește educarea fetiței.

Pot spune că am avut foarte multe cumpene în ultimii ani. Oameni care au încercat din răsputeri să rupă această legătură dintre mine și Alex. Lucru care nu s-a întâmplat. Familia este 4 ever and ever. Alex este alături de noi si noi suntem alături de Alex orice s-ar întâmpla! Și nimeni nu are cum să schimbe asta. P.S. Nu-mi pasă cui nu îi convine”, a scris Iulia Sălăgean, pe InstaStory.

Iulia Sălăgean, poză cu burta de gravidă

Tot pe aceeași rețea de socializare, Iulia Sălăgean a postat o fotografie din perioada în care era însărcinată cu Selena. Internauții au intrat la bănuieli, însă nu au de ce să își facă griji. Unul dintre urmăritorii acesteia, au rugat-o să posteze o poză de când era gravidă.

”O poză cu tine însărcinată?”, i-a scris un urmăritor Iuliei.

