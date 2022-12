Fosta soție a lui Daniel Onoriu rupe tăcerea. Ce spune Isabela despre acuzațiile de șantaj

Isabela Onoriu rupe tăcerea și vorbește despre ultimele declarații pe care încă soțul său le-a făcut pentru CANCAN.RO. După ce Daniel Onoriu a spus că fosta parteneră a încercat să îl „jefuiască”, șatena a spus și partea sa de adevăr.

Scandalul dintre Daniel Onoriu și Isabela pare că nu se va termina prea curând. Fostul pilot de curse a făcut dezvăluiri incredibile despre femeia care i-a fost alături în cele mai grele momente și care, în urma divorțului, spunea el, i-ar fi cerut o sumă mare de bani. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

În cadrul unui interviu recent pentru Antena Stars, Isabela Onoriu a răspuns acuzațiilor de șantaj pe care fostul său soț le-a făcut.

”El neavând voie să mai ia legătura cu mine sau să spună diverse chestii, voi lua şi eu măsurile legale. El în continuare îmi trimite mesaje, mă sună, lucru interzis de judecător, dar încerc să iau toate măsurile legale ca să îl opresc din denigrarea asta pe care o face el.”, a spus Isabela.

Ce spune Isabela despre acuzațiile de șantaj

De asemenea, Isabela explică faptul că au avut loc discuții despre partaj, pentru că i se pare firesc să primească o parte din bunurile pentru care ea a muncit, însă în niciun caz nu a fost vorba despre un șantaj.

”Eu nu i-am cerut lui absolut niciun ban. Vreau să clarific chestia asta. Nu a fost discuţie de bani ca să iasă din arest. Eu i-am cerut partajul, lucru care mi se pare absolut normal şi firesc pentru că eu am muncit în anii aceştia, în timp ce el stătea pe canapea şi se uita la filme şi se juca jocuri acasă, eu eram pe şantier cu muncitorii. Eu nu am stat şi am dormit. Nu i-am cerut absolut nicio sumă de bani. Eu am medierea făcută, acolo spune clar avocatul, şi implicit eu prin avocat, vreau doar partajul, atât. Nu am cerut ”vreau atât ca să ieşi din arest”. Doamne fereşte, niciodată nu aş face aşa, nu sunt omul care şantajează sau care vrea să obţină ceva prin diverse modalităţi. Nu eu l-am pus să se autodenunţe sau să încalce un ordin. Nu eu. El singur s-a autodenunţat, a sunat la poliţie din faţa blocului meu, că dacă nu-l arestează, el nu pleacă.”, a mai spus Isabela pentru sursa citată.