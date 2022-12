Daniel Onoriu, mai războinic ca niciodată după liberare: “Sunt șmecher, nu fraier! Nu sunt om să…” + Ce l-a făcut să plângă în închisoare

Daniel Onoriu (44 de ani) a făcut noi declarații, după eliberarea sa din închisoare. CANCAN.RO vine cu cele mai proaspete detalii legate de perioada pe care fostul pilot de curse a petrecut-o în spatele gratiilor. Ce l-a făcut pe nepotul lui Gabi Luncă să se autodenunțe și să petreacă mai bine de o lună departe de cei dragi, aflați în rândurile următoare.

Cu siguranță povestea lui Daniel Onoriu este una pe care multe persoane au urmărit-o cu sufletul la gură, în speranța că va ajunge la final în cele din urmă. Iată că lucrurile nu stau chiar așa, iar fostul pilot de curse nu are liniște nici după un an de la momentul în care a fost la un pas de moarte. Site-ul nr. 1 din România vine cu cele mai noi detalii din viața bărbatului, după ce a stat la închisoare 34 de zile.

Daniel Onoriu, în lacrimi pe un pat din închisoare

În urmă cu câteva zile, fostul pilot de curse a ieșit din închisoare și are ocazia să își petreacă sărbătorile de iarnă acasă, alături de cei dragi. Deși a fost recunoscut de ceilalți deținuți și de polițiști, acesta a avut parte de o perioadă destul de grea după gratii, iar gândul la viitoarea fostă soție l-a făcut să devină mai puternic.

Contactat de reporterii CANCAN.RO, Daniel Onoriu a fost mai mult decât fericit să vorbească despre experiența prin care a trecut. Bărbatul susține că în nopțile pe care le petrecea pe un pat din închisoare avea alături pilota pe care o folosea când încă mai avea o relație cu Isabela Onoriu, viitoare Butaru. Fostul pilot recunoaște că a plâns aproape în fiecare seară de dorul celei pentru care a ales să se autodenunțe.

„Aveam pilota care ne-a învelit atâția ani cu mine în arest. Au fost nopți în care o luam în brate, credeam că e ea și începeam să plâng când îmi dădeam seama că ea nu mai e. Eu am iubit-o din toată inima mea”, a declarat Daniel Onoriu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce face fostul pilot de curse, după liberare

În acest moment, Daniel Onoriu se află în arest la domiciliu, dar asta nu îl împiedică să vorbească despre întâmplările care au avut loc în ultima perioadă în viața sa. Nepotul lui Gabi Luncă susține că femeia alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire nu se mai interesează de soarta lui și că acesteia nu i-a păsat nicio clipă că se află în spatele gratiilor.

„Eu sunt acasă, arestat și bolnav și cine știe pe unde e ea. Demult n-am mai vorbit cu ea. Nu sunt vreun fraier, nu sunt vreun prost, eu sunt șmecher. I-am oferit cel mai mare respect din lume. Ea nu suferă, o doare undeva de mine și își vede de viața ei. Nu aș putea să o iert”, a mai susținut fostul pilot de curse pentru site-un nr. 1 din România.

Cum a ajuns Daniel Onoriu să se autodenunțe

Daniel Onoriu nu a ratat ocazia de a oferi o explicație cu motivul pentru care a ajuns să își încalce ordinul de restricție. Bărbatul susține că a făcut această alegere pentru a o testa pe Isabela și pentru a vedea dacă aceasta îl mai iubește sau nu.

În același timp, fostul pilot de raliuri a fost profund dezamăgit de indiferența pe care femeia alături de care a mers în vacanțe de cinci stele a ajuns să o afișeze. Daniel Onoriu a povestit cu emoție în glas pentru publicația noastră faptul că a regretat nespus gestul la care a apelat în speranța că o va impresiona pe Isabela.

„M-am dus la ea acasă când aveam ordinul de restricție care este un ‘fake’. I-am dat sute de mesaje cu poze cu noi în care o rugăm să ne continuăm viață că o iubesc. Numai din alea frumoase. Este trist ce mi se întâmplă. M-am dus la ea, mi-am cerut iertare pentru faza cu doamna aia. I-am zis că sun la poliție să mă autodenunț, am vrut să o încerc și nu a interesat-o.

Am sunat la poliție, au venit și m-au arestat. Am stat 34 de zile acolo și în tot timpul ăsta ea se ducea la cluburi. Mă simțeam prost că eu stau la pușcărie pentru ea și ea se distra în cluburi. Șase ani nu a vrut în cluburi și acum, dintr-o dată, vrea în club. Nu se gândește la mine, am slăbit 60 de kg, am mușchii atrofiați. Nu sunt om să stau în pușcărie. Ea în loc să aibă grijă de mine, mă trimite la pușcărie și se duce în cluburi”, a continuat Daniel Onoriu.