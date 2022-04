Fostul concurent de la Survivor România, Iulian Pîtea și Kamara se vor lupta în cușcă. Când are loc marele eveniment

Duminica aceasta are loc lupta în cușca MMA dintre fostul concurent de la Survivor, Iulian Pîtea și Kamara. Meciul dintre cei doi se va desfășura în cadrul galei RXF STAR EDITION. Află care este scopul acestui duel, de fapt.rxf

Pe 10 mai 2022, schiorul Iulian Pîtea și cântărețul Kamara se vor duela în ringul de luptă, din gala RXF STAR EDITION. Fostul concurent de ”Survivor România”, Iulian Pîtea a ”renunțat” la săriturile cu schiurile și a intrat în lumea sporturilor de contact. Sportivul care a reprezentat România la JO Soci va lupta cu Kamara, în cușca de MMA.

CITEȘTE ȘI: ȚI SE RUPE SUFLETUL! CUM SE SIMTE ACUM FIUL LUI KAMARA, DUPĂ TOATE INTERVENȚIILE SUFERITE: ”EL LUPTĂ ZI DE ZI”

Iulian Pîtea: ”Kamara și cu mine luptăm împreuna pentru Leon”

Iulian Pîtea a declarat că el și cu Kamara luptă pentru copilul artistului, pe nume Leon. De asemenea, sportivul și-a spus părerea sinceră despre cântăreț și este de părere că are un avantaj mai mare deoarece are o vârstă mai mare decât el.

”Eu văd un meci spectaculos. Atenția publicului este îndreptată în alte direcții momentan, dar o să fie ceva frumos și neașteptat pentru mulți.

Kamara este un artist pe care îl ascultăm acum câțiva ani și căreia îi ascult muzică cu drag. Are o vârsta, puterea psihică este în avantajul lui, deci mental stă bine. Fizic am văzut că nu arată rău. Am înțeles că joacă fotbal și că a mai cochetat cu luptele.

Aici este o situație delicată, de asta între mine și el există respect și fair-play. Leon este singurul dintre toți care duce cu adevărat o lupta, nu noi! Iar pe partea cealaltă, Kamara și cu mine luptăm împreuna pentru Leon”, a declarat Iulian Pîtea.

Lupta de MMA are un scop caritabil

Iulian Pîtea a declarat că îi este frică de propria persoană, nu de Kamara. De asemenea, schiorul a mărturisit că lupta pe care o va purta în ringul de MMA este în scop caritabil.

”Singură frică o am de mine. Atât! Nu știu cum reacționez, nu știu de ce sunt capabil. Dar abia aștept să descopăr acest lucru. Toată atenția mea este îndreptată doar către mine, absolut deloc către adversar. Irelevant dacă meciul ajunge la final sau KO. Această luptă este în scop caritabil și că lupt cu mine încât să mă distrez și să mă bucur de experiența.

Nu ai ocazia la orice pas să urci într-o cușcă ca amator și să ai o platforma ca RXF care să te promoveze în acest sport de contact. De asta sunt recunoscător că am ocazia asta, de mic visez”, a mai spus sportivul.

Evenimentul susținut de Las Vegas România, va fi transmis, pe 10 mai 2022, în exclusivitate, pe platforma RXF.RO.

VEZI ȘI: IANCU STERP REVINE ÎN CUȘCA DE MMA! DUPĂ CE L-A FĂCUT KO PE RICADO FILIP, FRATELE LUI CULIȚĂ ȘI-A PROPUS O NOUĂ VICTORIE DE RĂSUNET!