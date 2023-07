Fostul mare portar Edwin van der Sar se află la terapie intensivă. Ce i s-a întâmplat în vacanţă

Legendarul portar olandez Edwin van der Sar se află la terapie intensivă, după ce a suferit o hemoragie cerebrală a anunţat vineri clubul Ajax Amsterdam, De asemenea, reprezentaţii acestuia i-au liniştit pe fani declarând faptul că fostul goalkeeper, cu 130 de selecţii pentru naţionala Olandei, este într-o „stare stabilă”.

Edwin van der Sar se află la terapie intensivă, într-un spital din Croaţia, unde era în vacanţă. Anunţul a fost făcut de clubul olandez Ajax, unde Edwin van der Sar a fost director executiv până acum câteva luni.

„Vineri, Edwin van der Sar a suferit o sângerare în jurul creierului. În prezent, el se află în spital la secția de terapie intensivă și este într-o stare stabilă.

Odată ce există informații mai concrete, va urma o actualizare. Toată lumea de la Ajax îi urează lui Edwin însănătoșire grabnică. Ne gândim la tine”, a anunțat Ajax, pe rețelele de socializare.

CITEŞTE ŞI: CE A FĂCUT SIMONA HALEP DUPĂ PROCESUL DE LA LONDRA. GESTUL NEAȘTEPTAT AL SPORTIVEI I-A LUAT PRIN SURPRINDERE PE INTERNAUȚI

„Toţi cei de la Ajax îi urează lui Edwin însănătoşire grabnică. Ne gândim la tine”,, a adăugat clubul din Eredivisie.

Cariera lui Edwin van der Sar

Edwin van der Sar a evoluat pentru doar patru cluburi de-a lungul carierei sale: Ajax, Juventus, Fulham și Manchester United, însă a adunat un număr important de trofee.

Printre altele, olandezul este un dublu câștigător al Ligii Campionilor, în 1995, cu Ajax, și în 2008, cu Manchester United, de patru ori campion al Olandei, dar și de patru ori campion al Angliei.

„Da, am rămas cu amintiri fantastice! Când am jucat cu Ajax, președintele lor, Edwin van der Sar, unul dintre monștrii sacri ai portarilor, a vrut să mă cunoască. La masa oficială ne-am întâlnit și la un moment dat n-a mai rezistat și m-a întrebat: ‘Hai, mă, Helmut! Cum e să aperi patru? Și eu am mai apărat câte unul și știu cât de mult m-am bucurat, dar cum te bucuri la patru?!’”, a povestit Helmut Duckadam la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.