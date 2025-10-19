Acasă » Exclusiv » Fostul Principe Nicolae & “Lady Di a României”, imagini rare din viața de familie. Dinastia regală a schimbat trăsura cu un SUV de 40.000 €

Fostul Principe Nicolae & “Lady Di a României”, imagini rare din viața de familie. Dinastia regală a schimbat trăsura cu un SUV de 40.000 €

De: Adrian Vâlceanu 19/10/2025 | 23:40
Deși unele familii regale încă păstrează impunătoarele trăsuri de aur cu cai albi și valtrapuri luxoase, în imaginile obținute de CANCAN.RO cu Prințul Nicolae de Medforth-Mills putem observa că el și soția lui, Alina Binder, preferă o trăsură mai modernă. Mai precis, un SUV BYD Sealion 7, care valorează 40.000 de euro. Nicidecum o mașină de lux, cum te-ai aștepta la asemenea fețe regale. Totuși, mașina pare să fie arhisuficientă pentru familia prințului, moștenitorii legendarei familii regale a României.

În imagini vedem cum aceștia coboară delfinul și infanta, ca să folosim termenii adecvați pentru băiatul și fetița Alinei Binder cu Nicolae, fără ajutorul vreunui majordom, sau al valeților. Despre bonă, nici pomeneală. Familia se descurcă de minune, fără a apela la vreun ajutor.

Principele Nicolae, împreună cu familia
Principele Nicolae, împreună cu familia

De remarcat că Prințul Nicolae reușește să scoată foarte rapid scaunul de copil din mașină, lucru cu care mulți bărbați se confruntă și la care se poticnesc și trudesc mai rău decât șerbii de pe moșiile boierilor din vremea când strămoșii din dinastia lui Nicolae stăpâneau această țară.

Principele Nicolae, un tată model

La un moment dat, familia a întâmpinat ceva probleme, care s-au rezolvat însă imediat. Mica prințesă a lui Nicolae și a Alinei Binder începe să plângă după ce Prințul scoate scaunul din mașină. Să fie o reacție la faptul că se simte detronată? E posibil să-și acuze tăticul de o abdicare forțată, cum s-a mai întâmplat în istoria acestei ilustre familii regale?

Prințul Nicolae o consolează prompt pe fetiță, deși mii de români sunt încă neconsolați că România nu s-a întors la monarhie. Totuși, privirea Alinei Binder transmite că nici măcar capetele încoronate nu scapă de critica severă, dar desigur constructivă, a consoartei, iar regii și prinții sunt ceea ce sunt conform dreptului divin. Mai precis dreptul divin de a spune ”da, dragă”.

De remarcat ținuta casual a familiei princiare. Nimic extravagant, ori opulent, modestia este cuvântul cheie și atunci când vine vorba despre vestimentația aleasă. Jeansi simpli, un tricou și o jachetă khaki. Doar pantofii de iahting ai lui Nicolae amintesc de pasiunea sa pentru sporturile nautice.

CITEȘTE ȘI: Principele Nicolae face dezvăluiri surprinzătoare despre supărările care îl frământă: „Asta m-ar ține pe loc, de fapt!”

NU RATA: Mărturia românului care a luat prânzul cu Regina Elisabeta a ll-a: “Era ca o bunicuță! M-a întrebat de…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

